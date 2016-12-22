«Танковый» UAZ Patriot оказался на 119 тысяч дороже обычного

Ульяновский автозавод назвал стоимость специальной версии модели Patriot, посвященной компьютерной онлайн-игре World of Tanks. Автомоиль оценили в 1 миллион 149 тысяч рублей. Это на 119 тысяч рублей дороже внедорожника в топовой комплектации «Стиль», на базе которой построена машина.

UAZ Patriot World of Tanks, разработанный совместно с компаний Wargaming, отличается от стандартной версии модели окраской кузова (может быть темно-серой или черный металлик) с изображением танков на боковинах, а также особыми 18-дюймовыми легкосплавными колесными дисками.

В салоне появилась двухцветная кожаная отделка сидений, отличительные логотипы с эмблемой игры на подголовниках и рулевом колесе.

В оснащение комплектации «Стиль» входит система стабилизации, камера заднего вида и парктроник, подогрев всех сидений и руля, электрообогрев лобового стекла, а также мультимедийный комплекс с сенсорным дисплеем и навигацией.

Покупатели спецверсии также получат бонусы в самой игре World of Tanks: танк КВ-5 и премиум-аккаунт на 180 дней.

Обновленный UAZ Patriot оснащается 2,7-литровым 135-сильным бензиновым двигателем, работающим в паре с пятиступенчатой механической коробкой передач.