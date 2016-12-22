Полноуправляемый внедорожник Funter превратится в гибрид

Модель универсального внедорожника Funter, созданная в польском Институте автомобильной промышленности (PIMOT), впервые была показана публике ещё в июне в городе Оструда на оборонной выставке Pro Defense 2016. Однако поскольку этот проект всё ещё развивается, мы решили рассказать о нём подробнее. Отец Фантера инженер Дариуш Войдас задумал ни много ни мало, а лучший внедорожник в мире — среди тех, что допущены на дороги общего пользования. Реализованная тут схема 4×4×4 означает не только полный привод, но и независимое управление обеими осями.

Управляется Funter несколькими способами: рулевым колесом (поворачивает только передние колёса или все четыре на выбор водителя), совместно рулём и джойстиком либо только джойстиком (при движении задним ходом). При этом рулевой механизм имеет ещё три передаточных отношения. Первое почти прямое, для движения по асфальту или гонке по пересечённой местности, нормальное — для обычного бездорожья и ещё есть режим аварийного редуктора. Его можно задействовать, если усилитель руля вышел из строя либо колёса погружены в грязь и песок, и к ним нужно приложить очень высокое усилие для поворота.

Независимая подвеска машины получила по две пружины и по два амортизатора на каждое колесо. Кинематика рассчитана так, чтобы при самых больших ходах не влиять на положение рулевого колеса. Это важно для скоростного преодоления препятствий и прыжков — при приземлении машина точно следует ранее заданной траектории. Номинальный клиренс — 600 мм, но его можно регулировать в пределах 500−700 мм (отчасти он зависит от шин — 395/85 R20 или 455/70R24). Полный ход колеса — 600 мм. Особо авторы гордятся системой регулировки поперечной жёсткости подвески (по-видимому речь идёт об отключаемых стабилизаторах, хотя подробности не раскрыты).

В движение Funter приводится многолитровым дизелем (подробности остались за кадром). Его номинальная отдача — 300 л.с. и 1000 Н•м. По заказу клиента мощность можно будет поднять до 400 л.с., а при адаптации машины к гонкам (ралли-рейдам) и до 1000 л.с. В последнем случае максималка вырастет со 130 км/ч до 180. Из других интересных особенностей стоит упомянуть уникальную тормозную систему с отключаемой АБС и специальным режимом, в котором водитель может произвольно затормаживать любое из колёс по отдельности (теоретически это пригодится при преодолении сложных участков местности).

Войдас мечтает увидеть свою разработку как в армиях НАТО, так и на Дакаре. Такая универсальность — следствие не только высоких характеристик машины. Она изначально спроектирована как масштабируемая модульная конструкция. К примеру, первый образец вмещает только двоих плюс груз. А по идее Funter может быть пяти-, семи-, девятиместным внедорожником и даже пикапом. Кроме того, спроектированы как небронированная, так и бронированная версии.

Длина автомобиля — 4800 мм, высота — 2250−2300, ширина — 2500, колёсная база — 3600 мм, снаряжённая масса — 7000 кг, статическое распределение веса близко к 50:50. Задние колёса могут поворачиваться как в сторону, противоположную передним, для разворота на пятачке, так и в одинаковую (и на тот же угол), потому машина способна двигаться боком. Вся электроника подсоединена к CAN-шине, помогающей центральному контроллеру следить за узлами и фиксировать неисправности. В дальнейшем тут появятся семидюймовый дисплей и система кругового обзора. Машина оборудована «автоматом» и постоянным симметричным полным приводом с тремя блокируемыми дифференциалами. Есть централизованная подкачка шин, сиденья с пневматической подвеской и гидравлическим демпфером. Полная масса машины достигает 12 т, при этом она способна буксировать прицеп массой до 10 т. Три топливных бака суммарной ёмкостью 1000 л означают запас хода в несколько тысяч километров. Глубина преодолеваемого брода — 1,8 м. В дальнейшем автор проекта мечтает научить машину ездить по дну озера или реки, примерно так, как погружаются на пять метров обычные танки с оборудованием для подводного вождения.

Внедорожник получил золотую медаль на 68-й Международной выставке инноваций IENA в Нюрнберге, золотую медаль на 64-й ярмарке изобретений INNOVA в Брюсселе, награду от польского Министерства науки, звание лучшего изобретения в области транспорта на Международной ярмарке экономики и науки INTARG в Катовице и, наконец, приз «Золотой лавр» от Польской федерации инженерных ассоциаций (NOT). Но Войдас на лаврах не почивает и уже задумал продолжение.

Польский изобретатель собирается создать гибридную версию под названием Funter 4×4×4 TPHybrid (Terrain Plug-in Hybrid). В данном случае автор проявляет не заботу об экологии, а беспокоится о тактическом преимуществе. В электрическом режиме такая машина будет бесшумна и невидима на тепловизорах. Кстати, такого рода разработки появлялись и в других странах. Можно вспомнить разведывательный гибрид Shadow, построенный в США в 2004-м. По замыслу Дариуша, такой Funter сможет только на одном электричестве проходить 100 км (кстати, создание заряжаемого гибрида столь большой массы — задача нетривиальная). Правда, о сроках реализации этой идеи пока ничего не известно.