Renault Duster II: первые подробности и дата премьеры

Бразильские журналисты выяснили подробности, касающиеся нового поколения бюджетного кроссовера
У нынешнего Renault Duster (на фото), который выпускают на московском заводе Renault, есть сводный брат — бразильский Duster, похожий на нашу машину по дизайну и технике. Как сообщает издание Autossegredos, в 2018 году на рынок Латинской Америки выйдет новое поколение популярной модели.
По информации, полученной изданием, кроссовер сохранит платформу В0, но станет заметно крупнее: «Дастер» второго поколения растянется на 4,5 метра, тогда как длина нынешней машины — 4,3 метра. При этом журналисты анонсируют появление 7-местного варианта.
Гамма моторов не претерпит больших изменений — двигатели объёмом 1,6 и 2,0 литра никуда не исчезнут (хотя автомобили для Европы оснащаются 1,2-литровыми турбомоторами мощностью 125 л.с.). Главное новшество — появление доступной двухпедальной версии: с мотором 1.6 будет агрегатироваться вариатор.
Нужно отметить, что европейский Duster появится раньше — в 2017 году. Но россиянам нужно ориентироваться именно на Бразилию: российский и бразильский «Дастеры» должны дебютировать почти одновременно и, скорее всего, будут похожи.