Renault Duster II: первые подробности и дата премьеры

Бразильские журналисты выяснили подробности, касающиеся нового поколения бюджетного кроссовера

У нынешнего Renault Duster (на фото), который выпускают на московском заводе Renault, есть сводный брат — бразильский Duster, похожий на нашу машину по дизайну и технике. Как сообщает издание Autossegredos, в 2018 году на рынок Латинской Америки выйдет новое поколение популярной модели.

По информации, полученной изданием, кроссовер сохранит платформу В0, но станет заметно крупнее: «Дастер» второго поколения растянется на 4,5 метра, тогда как длина нынешней машины — 4,3 метра. При этом журналисты анонсируют появление 7-местного варианта.