Рассекречена внешность большого кросс-купе Audi

Первые дизайнерские скетчи вседорожника по имени Audi Q8 E-Tron Concept опубликовало издание Welt вместе с интервью с шеф-дизайнером бренда Марком Лихте. Происхождение скетчей не уточняется. В технические подробности стилист тоже вдаваться не поспешил, но сделал несколько весьма интересных прогнозов.

По скетчам ясно, что чересчур уж купеобразным Audi Q8 не будет: линия крыши концепта завалена к задним стойкам далеко не так агрессивно, как у конкурентов. Зато с концептом дебютируют новые принципы оформления «лица» моделей Audi – в частности, радиаторная решетка новых очертаний и бампер оригинальной формы.

Кроме того, с Q8 компания Audi хочет продемонстрировать и некую новую концепцию архитектуры интерьера. По словам Марка Лихте, Audi реализует «совершенно новую операционную концепцию, которая не будет нуждаться в физических кнопках».

Утверждается, что в рамках этой концепции кнопки сохранятся только для включения системы помощи при парковке и аварийных огней. Управление остальными функциями предполагается осуществлять через сенсорные экраны. Из серийных моделей первой примерит на себя новую концепцию Audi A8 – но только после смены поколений.

Ранее сообщалось, что серийный вседорожник разделит платформу с Porsche Cayenne и Bentley Bentayga. Кроме того, утверждалось, что на конвейер Audi Q8 отправится уже в 2017 году, однако, по уточненным данным, за производство большого кросс-купе немцы возьмутся только в 2019. Концепт же компания Audi планирует представить уже в январе – на международном автосалоне в Детройте.