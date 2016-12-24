Названы сроки дебюта следующего BMW X3

Премьера кроссовера BMW X3 следующего поколения состоится в августе 2017 года, а его первый публичный показ пройдет одним месяцем позже на Франкфуртском автосалоне. Продажи начнутся в марте 2018 года. Об этом со ссылкой на собственный источник сообщает BMW Blog.

Следующий X3 должен стать первым вседорожником баварской марки, построенным на новом заднеприводном модульном шасси. Использование масштабируемой архитектуры позволит улучшить обзорность, увеличить свободное пространство в салоне, а также модернизировать рулевое управление. Кроме того, новый кроссовер станет легче предшественника примерно на сто килограммов.

Линейка двигателей включит новые двухлитровые дизельные «турбочетверки», а также рядные бензиновые и дизельные шестицилиндровые моторы. «Заряженные» варианты, которые получат обозначения X3 M40i и X3 M, укомплектуют трехлитровой твин-турбо «шестеркой» от моделей M3 и M4. В первом случае отдача мотора составит 360 лошадиных сил, а во втором — 422 силы.

Кроме того, у кроссовера будет гибридная модификация с возможностью подзарядки батарей от бытовой электросети. Состав силовой установки включит 245-сильную бензиновую «четверку» и 95-сильный электромотор. Суммарная отдача агрегатов превысит 300 лошадиных сил. Исключительно на электротяге вседорожник сможет проезжать до 50 километров.

Наконец, ближе к 2020 году у следующего BMW X3 появится полностью электрическая версия. Кроссовер станет четвертым электрокаром марки, который не станет частью отдельного эко-семейства «i». Помимо электрического X3, руководство компании одобрило выпуск «зеленых» модификаций «трешки», купе-кроссовера X4 и хэтчбека MINI.