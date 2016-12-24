Концерн GM не прочь запустить 7-местный внедорожник в Россию

Многие сразу спросят, а на кой нам еще один большой внедорожник, коль скоро Chevy Tahoe никуда не девался и по-прежнему продается в России? Объяснение простое: рамный заднеприводный Tahoe останется при своих, тогда как Traverse – преемник модели TrailBlazer, но уже с несущим кузовом и передним базовым приводом. У него, как говорится, и труба пониже, и дым пожиже. А одинаковое для обоих количество мест – семь, пустяк и условность. Ведь больше лучше, чем меньше?

Если Chevrolet Traverse второго поколения и доберется до России, то лишь к концу следующего года, поскольку его премьера только намечается в Детройте. Технически он не менялся почитай с 2008 года, когда и был впервые представлен публике. Не факт, что сильно изменится и теперь. Разве что по электронно-электрической части. Не исключаем, что и в качестве трансмиссии он получит новый “джиэмовский” 9-ступенчатый автомат. Если судить по соплатформенному кроссоверу GMC Acadia, дебют которого состоялся почти год назад, то передне- либо полноприводный Traverse получит как минимум парочку бензиновых моторов: 4-цилиндровый турбо и атмосферный V6 объемом 3,6 литра. Ну а пока смотрим на профиль. Не впечатляет? Тогда зацените нижнюю фотку. Здесь машина текущего поколения.