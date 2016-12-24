Новая Skoda Yeti: ждем следующей осенью

Судя по реакции читателей, со среднеразмерным кроссовером Skoda Kodiaq создатели попали в яблочко. А теперь в компании готовятся повторить это с более компактным паркетником Skoda Yeti второго поколения. В одном из недавних интервью главный дизайнер чешской марки Йозеф Кабан заявил, что новый Yeti будет сделан в той же стилистике, что и Kodiaq. Причем речь не идет о банальном масштабировании: у компактной модели должны быть свои фишки и особенности.

Понятно, что в основе Yeti второго поколения окажется модульная платформа MQB, но будет у него и более конкретный родственник — кроссовер Seat Ateca, который справил дебют прошлой зимой. Это значит, что новый Yeti будет около 4,35 м в длину (сейчас 4,22 м), а базовым мотором станет турботройка 1.0 TSI мощностью 115 л.с., хотя появятся и четырехцилиндровые двигатели.

Прототипы уже вышли на испытания, причем в качестве мулов используют кузова кроссоверов Volkswagen Tiguan. Выпускать Yeti станут на том же заводе Skoda в Квасинах, где делают модель нынешнего поколения, а также паркетники Seat Ateca и Skoda Kodiaq. Премьера ожидается в сентябре следующего года на автосалоне во Франкфурте, в Европе старт продаж намечен на декабрь, а о сроках выхода на наш рынок говорить еще слишком рано, хотя до 2018 года кроссовер можно не ждать.