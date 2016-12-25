Представлен брутальный внедорожник из Латвии

Рижская фирма Dartz рассекретила внешний вид своего сверхдорогого супервнедорожника Dartz Prombron Black Alligator

В октябре Dartz показала руль от этого автомобиля, который поразил отделкой бриллиантами и кнопками из чистого золота. А теперь рижане представили и сам автомобиль. Dartz Prombron Black Alligator является дальнейшим развитием проекта Black Shark, от которого отличается укороченной колесной базой. Оба автомобиля построены на агрегатной базе Mercedes-AMG GLS 63, но при этом получили полностью оригинальный кузов из углепластика и кевлара.

Рижане также предлагают бронированную модификацию своего внедорожника, кузовные панели которого изготовлены из титана и кевлара. Также опционально имеется система Anti-Paparazzi Pack, которая призвана отгонять незваных гостей от автомобиля с помощью сирен и лазеров. Клиент также сможет персонализировать свой автомобиль, выбрав отделку салона. На выбор предлагается кожа нескольких сортов, причем будет доступна такая экзотика, как кожа питона, ската, аллигатора и страуса.

Автомобиль получил доработанную подвеску, тормозную систему, рулевое управление и КПП. Под капотом внедорожника располагается 5,5-литровая би-турбо «восьмерка», мощность которой будет варьироваться в пределах 760-1600 л.с. Что автоматически делает Dartz Prombron Black Alligator самым мощным внедорожником в мире. А также самым дорогим, так как машина будет иметь ценник с шестью нулями. Точную цену назвать невозможно, потому что каждый экземпляр будет собираться под конкретного заказчика.