Вседорожный универсал Lada Vesta Cross: ориентировочная цена

Наиболее ожидаемой российской новинкой следующего года станет Lada Vesta в кузове универсал, продажи которой начнутся спустя 2 года после выхода седана. Причем, первенцем «универсального» семейства выступит приподнятая версия Cross с некоторыми вседорожными атрибутами. Самый важный вопрос — сколько будет стоить эта модель? В интервью «Колеса.ру» президент завода Николя Мор, наконец, озвучил ориентировочный ценник нового автомобиля. Vesta Cross окажется примерно на 300 000 рублей дороже базовой комплектации седана.

«Как я сказал, первой моделью, которая будет запущена в конце следующего года, будет Lada Vesta Cross в кузове универсал, и этот автомобиль будет стоить как раз чуть-чуть больше 800 000 рублей», — заявил глава «АвтоВАЗа». Судя по всему, топ-менеджер говорит о начальной версии автомобиля, в то время как более дорогие комплектации могут стоить значительно дороже. Напомним, ценовой диапазон седана — от 529 до 719 тысяч рублей.

Предполагается, что серийный выпуск универсала Vesta Cross начнется в июле 2017 года на заводе в Ижевске, а продажи вседорожной новинки начнутся ближе к следующему сентябрю. Автомобиль будет выделяться характерным пластиковыми накладками на бамперах, порогах и колесных арках, увеличенным клиренсом, колесными дисками нового дизайна и декоративными элементами интерьера.

Моторная гамма должна быть аналогичной той, что предлагается для седана. Vesta Cross будет оснащаться двигателями 1,6 л (106 л.с.) и 1,8 л (122 л.с.), а в списке доступных трансмиссий окажутся 5-ступенчатая «механика» и «робот» АМТ. Полного привода на вседорожном универсале ждать не стоит — такая система может дебютировать лишь на кросс-версии Xray.