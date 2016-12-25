Вседорожный универсал Lada Vesta Cross: ориентировочная цена

Самая практичная и вместительная версия «Весты» во вседорожном исполнении Cross может стать самой дорогой моделью «АвтоВАЗа» на момент ее появления. Дебют ожидаемой новинки намечен на 2017 год.
Наиболее ожидаемой российской новинкой следующего года станет Lada Vesta в кузове универсал, продажи которой начнутся спустя 2 года после выхода седана. Причем, первенцем «универсального» семейства выступит приподнятая версия Cross с некоторыми вседорожными атрибутами. Самый важный вопрос — сколько будет стоить эта модель? В интервью «Колеса.ру» президент завода Николя Мор, наконец, озвучил ориентировочный ценник нового автомобиля. Vesta Cross окажется примерно на 300 000 рублей дороже базовой комплектации седана.
«Как я сказал, первой моделью, которая будет запущена в конце следующего года, будет Lada Vesta Cross в кузове универсал, и этот автомобиль будет стоить как раз чуть-чуть больше 800 000 рублей», — заявил глава «АвтоВАЗа». Судя по всему, топ-менеджер говорит о начальной версии автомобиля, в то время как более дорогие комплектации могут стоить значительно дороже. Напомним, ценовой диапазон седана — от 529 до 719 тысяч рублей.
Предполагается, что серийный выпуск универсала Vesta Cross начнется в июле 2017 года на заводе в Ижевске, а продажи вседорожной новинки начнутся ближе к следующему сентябрю. Автомобиль будет выделяться характерным пластиковыми накладками на бамперах, порогах и колесных арках, увеличенным клиренсом, колесными дисками нового дизайна и декоративными элементами интерьера.
Моторная гамма должна быть аналогичной той, что предлагается для седана. Vesta Cross будет оснащаться двигателями 1,6 л (106 л.с.) и 1,8 л (122 л.с.), а в списке доступных трансмиссий окажутся 5-ступенчатая «механика» и «робот» АМТ. Полного привода на вседорожном универсале ждать не стоит — такая система может дебютировать лишь на кросс-версии Xray.