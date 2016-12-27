Новое поколение Suzuki Jimny может дебютировать весной

О возможном дебюте новинки сообщает китайское издание PCauto со ссылкой на собственные проверенные источники в руководстве Changan-Suzuki (совместное предприятие, в рамках которого марка Suzuki представлена на китайском рынке). Если верить источнику, премьера состоится в апреле 2017 года, на автосалоне в Шанхае.

Подробностей о новинке пока что нет, и о дальнейшей судьбе модели ходят разные слухи. Так, согласно одной из версий, автомобиль лишится рамы, перейдя на конструкцию с несущим кузовом, а передняя подвеска будет независимой. Изменится и система полного привода: вместо классического «парт-тайма» будет муфта, задний привод по умолчанию, передний будет включаться в работу по мере пробуксовки. При этом модель станет чуть крупнее и просторнее. По другой информации, рама все-таки сохранится.

Ожидается, что под капотом Jimny появится новый литровый турбомотор Boosterjet мощностью 111 лошадиных сил — он придет на смену старому 1,3-литровому 86-сильному агрегату. Такой же двигатель можно найти под капотом другого малыша от Suzuki — Ignis. В новом поколении Ignis стал очень похож на кроссовер, отличается весомым дорожным просветом (180 мм) и возможностью установки системы полного привода.

Производить будущий Jimny планируется на нескольких заводах: помимо родной Японии и Китая, где дебютирует новинка, сборку хотят наладить еще и в Индии. Продажи автомобиля должны начаться в 2018 году.