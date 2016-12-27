1000 км без дозаправки: Lada 4×4 получит «версию для экономных»

Сообщается, что стандартный нивовский мотор объёмом 1,7 литра на «голубом топливе» выдаёт только 75 л.с. вместо 83. Ускоряться до 100 км/ч такая Lada 4×4 будет за 21 секунду, что по сравнению со стандартной машиной медленнее на 2 секунды. Максимальная скорость снизится на 14 км/ч и составит 123 км/ч.

Обещанный расход топлива на 100 км пути — от 7,5 до 11 кубометров метана. С учётом того, что стандартного бензобака «Ладе» хватает на 500-600 км пути, то битопливная машина на одной заправке всех резервуаров сможет проезжать более 1000 км.

Битопливное исполнение будет доступно только для пятидверной Lada 4×4. При этом будущему владельцу придётся учитывать, что такая машина не сможет взять на борт много поклажи — газовые баллоны создателям машины пришлось разместить в багажнике.

Отметим, что эксплуатация автомобилей, потребляющих метан, обходится примерно вдвое дешевле бензиновых. Однако нужно учитывать, что оборудование увеличивает стоимость машины примерно на 100 тысяч рублей.