1000 км без дозаправки: Lada 4×4 получит «версию для экономных»

В 2017 году АВТОВАЗ выпустит битопливную модификацию внедорожника, сообщает «Лада Нива Клуб»
Сообщается, что стандартный нивовский мотор объёмом 1,7 литра на «голубом топливе» выдаёт только 75 л.с. вместо 83. Ускоряться до 100 км/ч такая Lada 4×4 будет за 21 секунду, что по сравнению со стандартной машиной медленнее на 2 секунды. Максимальная скорость снизится на 14 км/ч и составит 123 км/ч.
Обещанный расход топлива на 100 км пути — от 7,5 до 11 кубометров метана. С учётом того, что стандартного бензобака «Ладе» хватает на 500-600 км пути, то битопливная машина на одной заправке всех резервуаров сможет проезжать более 1000 км.
Битопливное исполнение будет доступно только для пятидверной Lada 4×4. При этом будущему владельцу придётся учитывать, что такая машина не сможет взять на борт много поклажи — газовые баллоны создателям машины пришлось разместить в багажнике.
Отметим, что эксплуатация автомобилей, потребляющих метан, обходится примерно вдвое дешевле бензиновых. Однако нужно учитывать, что оборудование увеличивает стоимость машины примерно на 100 тысяч рублей.