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Новости 1 комментарий   27 декабря 2016    1 764      

1000 км без дозаправки: Lada 4×4 получит «версию для экономных»

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В 2017 году АВТОВАЗ выпустит битопливную модификацию внедорожника, сообщает «Лада Нива Клуб»
Внедорожник, способный ездить и на бензине, и на метане, в следующем году пополнит линейку заводских версий Lada 4×4. Во всяком случае, такую информацию приводит «Лада Нива Клуб» со ссылкой на собственные источники внутри компании.

Сообщается, что стандартный нивовский мотор объёмом 1,7 литра на «голубом топливе» выдаёт только 75 л.с. вместо 83. Ускоряться до 100 км/ч такая Lada 4×4 будет за 21 секунду, что по сравнению со стандартной машиной медленнее на 2 секунды. Максимальная скорость снизится на 14 км/ч и составит 123 км/ч.

Обещанный расход топлива на 100 км пути — от 7,5 до 11 кубометров метана. С учётом того, что стандартного бензобака «Ладе» хватает на 500-600 км пути, то битопливная машина на одной заправке всех резервуаров сможет проезжать более 1000 км.

Битопливное исполнение будет доступно только для пятидверной Lada 4×4. При этом будущему владельцу придётся учитывать, что такая машина не сможет взять на борт много поклажи — газовые баллоны создателям машины пришлось разместить в багажнике.

Отметим, что эксплуатация автомобилей, потребляющих метан, обходится примерно вдвое дешевле бензиновых. Однако нужно учитывать, что оборудование увеличивает стоимость машины примерно на 100 тысяч рублей.


  • sarmat

    Опять все мимо…Лучше бы тупо как китайцы и корейцы копировали, а то создают склад не нужных маломощны вещей видимо для инвалидов горожан…Ничего не видно в этом внедорожнике , что было бы лучше чем Дастер…Почему корейцы и китайцы за 30 лет развития своего автопрома научились создавать мощные двигатели а автоваз за 50 лет не смог, не говоря о европе там в этом ушли лет на 50 вперед выгнать весь менеджмент автоваза вместе с французами и поставить Шойгу или Рогозина тогда будет толк…

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