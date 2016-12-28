Регистрация тюнинга: лаборатории и сертификаты

Много вопросов о том, какой первый шаг в легализации тюнинга, можно ли легализовать конкретный набор изменений и тд. Так вот: у каждой лаборатории свои понимания того, что можно, что нельзя. Некоторые готовы выдать бумаги по любым изменениям, некоторые боятся за свои лицензии (и очень обоснованно боятся)

Проблема в том, что лаборатории есть далеко не во всех субъектах РФ. Лабораторий в нашей огромной стране меньше 50, и значительная часть из них находятся в Москве. У некоторых лабораторий есть представители в регионах, но разумнее, проще и дешевле написать напрямую.

Реестр испытательных лабораторий на сайте Евразийской экономической комиссии. Если ссылка не работает, то там в поиске надо указать наш техрегламента — 018/2011

А вот по этой ссылке можно проверить, действует ли еще сертификат на ваш компонент. Если зеленый — то действует, если красный — то нет. В таком случае рекомендуем обратиться к продавцу или производителю и получить новый (если он есть)

НЕ РЕКОМЕНДУЕМ СЛЕДУЮЩИЕ ВАРИАНТЫ:

1. Самоварное железо

Причина проста — большинство лабораторий потребует проводить испытания, и в 90 процентах случаев самовар его не пройдет

2. Заказывать через интернет обвес и другие внешние компоненты

Да, дешевле, да, там выбор больше. Но часто оно не будет соответствовать ТР ТС 018/2011, тк в каждой стране свои требования. К примеру, в РФ рестайлинговый Cadillac CTS приехал со старым бампером. Новый не вписывается в ТР ТС. И легализовать будет сложно и дорого.

3. ЕЩЕ РАЗ ПОВТОРЮСЬ: НЕ НАДО РЕЗАТЬ КАТЫ!

Мощности это особо не добавит, а вот проблем с ГИБДД — еще как.

Источник: RosAvtoSouz (Всероссийская общественная организация)