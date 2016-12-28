Для китайского «Гелендевагена» сделали «экстра-люксовый» вариант

Создавая клон легендарного немецкого внедорожника, китайцы не могли не попытаться скопировать AMG-версию

Напомним, компания BAIC выпустила модель BJ80, до неприличия похожую на культовый G-класс. Китайские дилеры предлагают новинку за 288-298 тысяч юаней (от $42 600 до 44 000) — это втрое меньше, чем просят за базовый Mercedes-Benz G-класса.

Как отмечает Carnewschina, у «псевдогелика» вскоре появится «экстра-люксовая» версия, похожая на машины AMG: с иными бамперами, тормозными суппортами красного цвета, воздухозаборником на капоте, 20-дюймовыми колёсными дисками и двумя раздельными креслами вместо цельного дивана для задних пассажиров.

А вот технически — ничего нового. Вышеупомянутому концерну BAIC принадлежат права на саабовские платформы 9-3 и 9-5, поэтому новая модификация (как и все остальные) получит 250-сильную турбочетвёрку Saab. Коробки передач — 6-ступенчатые механика и автомат. Привод — постоянный полный, с понижающей передачей.

Кстати, ранее китайцы показали публике бронированную версию модели BJ80, которая адресована богатой, но опасающейся за свою жизнь, публике. Как сообщает издание, несмотря на своеобразную внешность и некоторые ошибки создателей, такой «броневик» тоже будет выпускаться серийно.