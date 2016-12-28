Вседорожник Lamborghini Urus будет гибридом

Lamborghini Urus разделит свою платформу с такими уже известными вседорожниками, как Audi Q7 и Bentley Bentayga. При этом итальянцы собираются оснастить свой кроссовер относительно компактным, но весьма мощным двигателем – речь идет о четырехлитровом V8 с турбонаддувом в отличие от легковых моделей Lamborghini, которые традиционно комплектуются большеобъемными «атмосферниками».

Как заявил изданию Autocar глава отдела исследований Lamborghini Маурицио Реджиани, турбонаддув практически изначально воспринимался как неотъемлемый элемент конструкции Urus, так как кроссоверу необходим внушительный крутящий момент.

Подход же к строительству моторов для дорожных суперкаров у Lamborghini принципиально иной, и компания собирается его сохранить. О гибридной силовой установке Реджиани при этом рассказать не пожелал, заявив лишь, что гибридная версия Urus обязательно появится – это сделает вседорожник единственным гибридным Lamborghini.

«Мы хотим стать лидером сегмента, и у нас есть шанс изменить правила игры», — заявил представитель Lamborghini. Не исключено, речь идет о претензиях Urus на звание самого быстрого вседорожника современности.

Ранее сообщалось, что Urus будет ориентирован на рынки Китая, Германии, России, США и Великобритании.