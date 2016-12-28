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Новости   28 декабря 2016    4 521

В 2017 году «АвтоВАЗ» выпустит обновлённую LADA 4х4 CNG

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Компания «АвтоВАЗ» сообщила, что в будущем году собирается выпустить популярный пятидверный автомобиль LADA 4×4 получивший индекс CNG , со спаренной системой питания (битопливной), которая позволит заправлять автомобиль как бензином, так и газом. Таким образом водитель не только сможет выбрать, какой вид топлива ему предпочтителен как по мощностным, так и по финансовым характеристикам, но и при полностью заправленном автомобиле проехать на тысячу километров дальше.

Для этого в автомобиле был установлен газовый баллон на 90 литров, предназначенный для метана, который размещается в багажнике. Под капотом автомобиль имеет мотор, объёмом 1,7 литра и мощностью 75 «лошадок».


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