Новейший кроссовер от Mitsubishi заметили на японских дорогах

Снимок опубликовал в своем Твитере пользователь под ником hotakaltd. Изображение получилось нечетким, однако позволяет понять, что это купеобразный кроссовер. Кроме того, в автомобиле безошибочно угадываются черты концепта XR-PHEV II, который был представлен ранее.

Какое место эта модель займет в иерархии Mitsubishi, пока остается загадкой. Однако издание Indian Autos Blog утверждает, что новая модель — преемник нынешнего кроссовера Mitsubishi ASX. В своем текущем поколении ASX осталось жить меньше года, а уже в 2018 году автопроизводитель выведет на рынок новое поколение. Именно один из предсерийных прототипов ASX, по версии издания, и запечатлен на фото.

Впрочем, по другой версии, с моделью ASX сфотографированный автомобиль не имеет ничего общего: это будет самостоятельная модель. Не исключено, что этот купеобразный кроссовер получит гибридную силовую установку — такое предположение позволяет сделать, опять же, визуальное сходство с концептом XR-PHEV II. Прототип оснащался бензиновым двигателем Mivec и электромотором, которые суммарно выдавали 163 лошадиные силы. Автомобиль способен ехать как на одном только электродвигателе, так и в разных комбинированных режимах.

Этот кроссовер с необычным купеобразным кузовом должен стать первой серийной моделью Mitsubishi Motors, выполненной в таком форм-факторе. Хотя подобный кузов японцы уже довольно давно «обкатывают» на разнообразных концептах. Один из последних — GT PHEV, который, как говорят, является предвестником нового Outlander.