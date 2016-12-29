Опубликованы фото салона нового большого кроссовера от Kia

Первые снимки интерьера были опубликованы китайским изданием Autohome. Судя по фотографиям, передняя панель выполнена в том же стиле, что и на новых моделях Rio и Picanto: лаконично, с вынесенным наверх экраном мультимедийной системы.

На китайском рынке эта модель должна стать флагманом семейства кроссоверов Kia. Помимо третьего ряда кресел, которые компактно складываются в пол при необходимости, автомобиль предоставит довольно обширный список оснащения — здесь будут и двухзонный климат-контроль, и панорамная крыша, и круиз-контроль, и разнообразные системы помощи водителю.

И внешне, и по технической составляюшей новый Kia KX7 имеет много общего с другим большим кроссовером Kia, Sorento Prime. Оба автомобиля построены на одной платформе, однако моторная гамма у KX7 будет иной. KX7 должен получить два атмосферника объемом 2 и 2,4 литра, а также топовый 2-литровый турбомотор мощностью 245 лошадиных сил. Sorento Prime же оснащается V-образной «шестеркой» мощностью 250 лошадиных сил.

Производство Kia KX7 будет налажено на совместном предприятии Dongfeng Yueda Kia. На рынок кроссовер выйдет в феврале, он придет на смену нынешнему поколению Sorento. На другие рынки Kia KX7 выводить не планируют.