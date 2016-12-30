Из-за ЭРЫ-ГЛОНАСС Toyota свернула выпуск рамного внедорожника

В Казахстане прекращена сборка внедорожников Toyota Fortuner, которые методом полного цикла собирал костанайский завод «СарыаркаАвтоПром»

Производство Toyota Fortuner в Казахстане началось летом 2014 года. У казахстанских дилеров рамный внедорожник можно было купить за $23 600 (7,9 млн тенге или 1,44 млн рублей), но для местного рынка модель оказалась слишком дорогой, а на экспорт Fortuner не поставлялся.

Одно время ходили слухи, что такую «Тойоту» начнут продавать и в России, но этого, как известно, не произошло. В итоге, как отмечают Колёса.KZ, по результатам 11 месяцев этого года продажи Fortuner упали более чем вдвое: в Казахстане своих владельцев нашли всего 220 машин.

В марте 2017 года действующий на данную модель «сертификат соответствия» под названием ОТТС (Одобрение типа транспортного средства) заканчивается, а чтобы получить новый, машину необходимо оснастить комплексом ЭРА-ГЛОНАСС (в Казахстане последний называется ЭВАК).

В японской компании посчитали, что затраты на внедрение системы не окупятся при таких тиражах и приняли решение свернуть производство Toyota Fortuner: сейчас конвейер, где выпускали внедорожник, остановлен, машинокомплекты больше