Перспективный внедорожник «КАМАЗ» сфотографировали рядом с «Тигром»

В интернете появилось очередное фото перспективного бронированного внедорожника КАМАЗ-К4386 «Тайфун-ВДВ» — на сей раз его запечатлели рядом с серийным «ГАЗ Тигр». Такое соседство позволяет оценить размеры «Тайфуна» — он заметно крупнее «Тигра», ширина которого составляет 2200 мм, а высота — 2000 мм.

Напомним, снимки КАМАЗа-К4386 «Тайфун-ВДВ» просачивались в интернет и ранее. Кроме того, в октябре было опубликовано видео с новой машиной. Внедорожник разрабатывается в интересах российского Минобороны для нужд десантников.

По сообщению блога bmpd, при создании «Тайфуна-ВДВ» перед конструкторами КАМАЗа стояла задача обеспечить возможность десантирования автомобиля, а также перевозить десант с комфортом, обеспечивая ему высокий уровень защищенности. До конца года должны состояться испытания на подрыв и бронестойкость. На крыше «Тайфуна-ВДВ» установлен необитаемый боевой модуль. Конструкция внедорожника обеспечивает защиту экипажа при подрыве. Для этого днище сделано V-образным, а сиденья — взрывобезопасными.

В первом экземпляре КАМАЗ-К4386 «Тайфун-ВДВ» примерно половина деталей сделана за рубежом. Но в серийном производстве уровень локализации планируется довести до 70-80%.