Раскрыт концепт нового Infiniti QX50

В распоряжении «Мотора» оказались первые изображения концепта кроссовера Infiniti QX50 следующего поколения. Предвестник новой модели дебютирует в начале 2017 года на автошоу в Детройте, тогда как серийный вариант должен появиться в 2018-м.

Судя по изображениям, концепт во многом похож на прототип Infiniti QX Sport Inspiration, показанный весной на Пекинском автосалоне. Среди существенных отличий можно выделить лишь иное оформление задней части — у предвестника QX50 под фонарями появились декоративные «жабры».

Вместе с тем концепты слегка различаются оформлением обвеса и конфигурацией оптики. Также у новинки появились более традиционные рамки боковых стекол — у QX Sport Inspiration они находились под самими стеклами.

Дополнительной информации о предвестнике QX50 следующего поколения пока нет. Предположительно, в моторную гамму серийной версии войдут 270-сильный (390 Нм) двухлитровый турбомотор с изменяемой степенью сжатия и трехлитровый V6 с двумя турбинами от моделей Q50 и Q60 (в зависимости от степени форсировки агрегат выдает 300 или 400 лошадиных сил).

В России нынешний Infiniti QX50 предлагается с 2,5-литровой атмосферной «шестеркой» мощностью 222 лошадиные силы (252 Нм) и семиступенчатым «автоматом». Цены начинаются с 2 099 000 рублей.