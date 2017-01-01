В Россию придет обновленный Nissan Terrano

В следующем году ниссановский «двойник» Renault Duster готовится пережить плановую модернизацию

Напомним, что модель Terrano нынешнего поколения выпускается уже 3 года. На нашем рынке этот Nissan старались дистанцировать от Renault Duster «престижем»: кроме более солидного бренда, «Террано» отличают более презентабельные решения экстерьера и интерьера.

Последнюю модернизацию Nissan Terrano пережил минувшей весной: не изменившись внешне, кроссовер получил другую панель приборов, новую модификацию (с двухлитровым мотором, полным приводом и автоматической коробкой передач) и несколько мелких доработок.