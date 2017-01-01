Новый кроссовер SsangYong: сколько стоит и когда ждать в России

Российский офис в официальном порядке опубликовал цены на новую модель Tivoli. Продажи этого кроссовера должны были стартовать еще в ноябре 2016 года, но не сложилось. АвтоВести выяснили, когда автомобили появятся в шоу-румах дилеров.

Опубликованный на официальном сайте SsangYoung прайс-лист на компактный кроссовер Tivoli лишь подтвердил ранее известный порядок цен: от 999 000 рублей за начальную «короткую» версию до 1 739 000 рублей за топовый XLV с увеличенной колесной базой. Правда, купить пока еще незнакомый россиянам кроссовер по-прежнему нельзя.

Как сообщили АвтоВестям представители нескольких дилерских центров SsangYoung в Москве, «живые» экземпляры «Тиволи» появятся в шоу-румах и будут доступны для тест-драйва не ранее конца января-начала февраля 2017 года, хотя точное соблюдение этих сроков никто не гарантирует. Добавим, что на нашем рынке будут продаваться автомобили корейской сборки — вопрос о локализации этой модели поставят на повестку только после того, как будут подведены промежуточные итоги продаж.

Новый кроссовер приедет в Россию в двух кузовных модификациях: стандартной и удлиненной на 238 мм версией XLV. Для обеих версий в России предусмотрен только один 1,6-литровый бензиновый двигатель на 126 л.с. и две коробки передач — 6-ступенчатая «механика» и 6-скоростной автомат.

Цена базовой комплектации Welcome составит 999 000 рублей — правда, за эти деньги предложат механическую КП, кондиционер и АБС. Более продвинутая версию Original с автоматом передач и адекватным оснащением оценивается 1 269 000 рублей. Здесь в списке оснащения появляются задние датчики парковки, подогрев передних сидений и аудиосистема с Bluetooth. Однако даже в этом исполнении Tivoli оснащается только одной подушкой безопасности.

Удлиненная модификация XLV будет поставляться в Россию только с АКП. Самый дешевый XLV обойдётся в 1 439 000 рублей — это версия Comfort с двумя подушками безопасности. Чуть более дорогая комплектация Comfort+ (1 499 000 рублей) оснащается уже шестью подушками и двухзонным климат-контролем.

В комплектации Elegance (1 589 000 рублей) у Tivoli XLV появляется камера заднего вида, система стабилизации и мультимедийная система с навигацией. Следующая версия Luxury за 1 689 000 рублей дополнительно оснащена подогревом сидений заднего ряда, кожаным салоном, электроприводом и вентиляцией сиденья водителя и 18-дюймовыми колесными дисками. Все вышеуказанные версии оснащаются передним приводом, а полноприводная версия из всего этого разнообразия будет одна: Tivoli XLV в комплектации Elegance за 1 739 000 рублей.