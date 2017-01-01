Audi Q3 перейдет на электротягу

По некоторым сведениям, для разработки электрической версии кроссовера инженеры Audi воспользуются технологиями компании Volkswagen – теми, что применяются при создании электро-«Гольфа». Об этом сообщает издание Auto Express. В то же время, вероятнее всего, в Ингольштадте смогут использовать эти технологии только в качестве основы для дальнейшей работы: дело в том, что для более крупного и тяжелого, чем VW Golf, вседорожника им придется задуматься как минимум над увеличением запаса хода. E-Golf пока способен проехать на одной зарядке не более 200 км.

С другой стороны, Audi Q3, который планируется построить на модульной платформе MQB, должен стать заметно легче, что также окажет свое влияние на величину запаса хода его электрической версии.

Кроме того, в Audi планируют вывести в свет и гибридную модификацию кроссовера под названием Q3 e-tron. Она, по слухам, получит электромотор, который будет работать в паре с 1,4-литровым турбированным двигателем.

Гибридная версия появится в продаже примерно через год после премьеры стандартного вседорожника, а она, в свою очередь, намечена на 2018 год. Audi Q3, как и ранее, планируется снабдить широкой линейкой бензиновых и дизельных моторов мощностью до 400 л.с.: 2,5-литровый турбомотор от седана Audi RS 3 получит «заряженный» вариант кроссовера RS Q3.