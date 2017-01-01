Иномарки из-за границы: с 1 января их больше не будет

Во Владивостоке, Калининграде и Хабаровске — почти траур: с нового года ввоз столь любимых местными автомобилистами заграничных машин будет заблокирован

Вам нужен 7-местный минивэнчик, но дилеры такими не торгуют? А ещё они не торгуют электромобилями и «горячими» хэтчбеками, а выбор кабриолетов и пикапов сильно ограничен. Но шанс обзавестись нужным автомобилем существовал: можно было заказать машину из-за границы, новую или подержанную. С нового года такой возможности больше не будет.

С 1 января 2017 года все без исключения легковые автомобили, выходящие на рынок Таможенного союза, должны оснащаться устройством ЭРА-ГЛОНАСС.

Стоимость коробочки — максимум $100. Но её нужно непременно сертифицировать — в одной из двух лабораторий должны подтвердить, что устройство соответствует отечественным стандартам. Плюс машина обязана пройти фронтальный и боковой краш-тесты, а также тест на опрокидывание. Итого — 210-260 тысяч евро, а также 3 разбитые машины.

Новые Что касается новых автомобилей, которые импортируются официальными представительствами компаний, то здесь ситуация понятна: большинство марок оснастят свои машины «тревожной кнопкой», а часть воспользуется лазейкой — ЭРА-ГЛОНАСС не обязательна для моделей, у которых есть действующий «сертификат соответствия» под названием ОТТС.

Вновь вводимые требования распространяются на транспортные средства, которые проходят оценку соответствия позднее даты ввода [1 января 2017 года] требований об обязательном оснащении ЭРА-ГЛОНАСС Росстандарт