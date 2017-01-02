Toyota выиграла первый этап «Дакара»

Песок, жара, Тойота!

Победителем первого этапа «Дакара», который прошел между парагвайским Асунсьоном и аргентинской Ресистенсией, стал двукратный чемпион этого ралли-рейда Нассер Аль-Аттия. Катарец, выступающий за заводскую команду Toyota из Южной Африки, на 24 секунды опередил испанца Хавьера Понса на «Форде». Третьим стал Нани Рома, который, как и Аль-Аттия, едет на пикапе Toyota Hilux, но подготовленном бельгийской фирмой Overdrive.

Пятерку лидеров в классе автомобилей замкнули представители заводских команд Peugeot и Toyota — Карлос Сайнц и Жиньель де Вильерс соответственно. Еще один «Пежо», которым управлял многократный чемпион мира по классическому ралли Себастьен Леб, стал шестым, отстав от лидера на 55 секунд.

Саудовец Язид Аль-Раджи, финн Микко Хирвонен и аргентинец Орландо Терранова, выступающие на внедорожниках MINI за команду X-Raid, заняли на стартовом этапе «Дакара» седьмую, девятую и одиннадцатую строчки.

В зачете грузовиков в лидеры вышел Мартин Коломы на «Татре», который проехал первый этап за полчаса ровно. Вторая и третья позиции достались Тоун ван Генугтену и Мартину ван ден Бринк, выступающим на Iveco и Renault соответственно. Лучший результат среди представителей команды «КАМАЗ-Мастер» у Эдуарда Николаева — он стал шестым, отстав от первого места на 50 секунд. Другие «КАМАЗы» находятся на 10, 14, 15 местах.

Среди мотоциклистов первым стал француз Ксавье де Суатре на «Ямахе», а победитель прошлогоднего «Дакара» Тоби Прайс добрался до финиша 17-м. Представители России Александр Иванютин и Анастасия Нифонтова (оба на Husqvarna) показали 70 и 134 результат. В зачете квадроциклов первую строчку по итогам дня занял бразилец Марсело Медейрос. Россиянин Сергей Карякин стал седьмым.

Следующий этап пройдет в Аргентине. Гонщики проедут около 300 километров между Ресистенсией и Сан-Мигель-де-Тукуманом.

Одна из первых фотографий пикапа Toyota Hilux, который выиграл стартовый 39-километровый этап ралли-рейда «Дакар». Компания выставила на гонку три экипажа: два (Аль-Аттия и победитель «Дакара-2009» Жиньель де Вильерс) едут на полноприводных автомобилях, а еще один — чемпион Южной Африки по классическому ралли Конрад Раутенбах — выступает на экспериментальном заднеприводном Hilux Evo. Последний из них занял в первый день ралли-рейда 15-е место.