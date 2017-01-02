В Россию привезут «китайский Qashqai»

По предварительной информации, которую публикует «Автостат», переднеприводный DFM AX7 на российском рынке будет предлагаться со 140- и 171-сильным моторами объёмом 2,0 и 2,3 литра, соответственно. Для младшего мотора предусмотрена 5-ступенчатая механика, для старшего 6-диапазонный автомат.

Марка DFM ранее заявляла, что кроссовер AX7 построен на платформе Nissan Qashqai первого поколения. Эта информация вполне может оказаться правдивой, поскольку именно компания Dongfeng под своей маркой продолжает выпуск старой версии ниссановского кроссовера для Китая.

На китайском рынке Dongfeng AX7 появился осенью 2014 года, в июне 2015-го модель показали на закрытой конференции российских дилеров бренда, а в конце лета 2016-го кроссовер презентовали широкой публике на Московском автосалоне.