Каким будет внедорожник компании Lamborghini

Первые серийные экземпляры внедорожника Lamborghini, название которого еще официально не подтверждено, появятся в 2018 году. Об этом стало известно в мае 2015 года, когда проекту разработки серийной версии прототипа Urus, представленного в Китае в 2012-м, дали «зеленый свет».

Производство новой модели наладят в Италии на родине марки – в Санта-Агата Болоньезе. Благодаря этому, фирма получит налоговые послабления в размере 100 миллионов евро.

В основу внедорожника Lamborghini ляжет модульная платформа MLB Evo. Это же шасси уже использовалось при создании других моделей компаний, входящих в состав концерна Volkswagen. Например, Audi Q7 и Bentley Bentayga.

В декабре 2015 года стало известно, что новинка будет комплектоваться четырехлитровым бензиновым твин-турбо мотором V8. Этот двигатель – полностью новая разработка и не появится ни на какой другой модели концерна Volkswagen. Впрочем, как и на суперкарах самой Lamborghini.

Помимо этого, внедорожник Lambroghini будет предлагаться с гибридной силовой установкой с возможность зарядки батарей от бытовой электросети. Никаких дополнительных подробностей об этой версии пока нет.

Несмотря на то, что до выхода модели остается больше года, в Lambroghini уже назвали приоритетные для нее рынки: США, Китай, страны Ближнего Востока, Великобритания, Германия и Россия.

Предварительно озвученный ценник – около 170 тысяч евро. По нынешнему курсу – это эквивалентно примерно 11 миллионам рублей. Но если учесть, что Bentley Bentayga сейчас стоит около 16 миллионов рублей, то внедорожник Lambroghini наверняка окажется дороже, чем планировалось изначально.