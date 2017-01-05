Концепт нового Infiniti QX50 получил систему автономного управления

Компания Infiniti представила концепт кроссовера QX50 следующего поколения за неделю до запланированной на Детройтский автосалон премьеры. На прототипе, среди прочего, будет продемонстрирована система автономного управления ProPILOT, которую получит серийная версия новинки.

В части дизайна предвестник следующего QX50 стал продолжением концепта QX Sport Inspiration, показанного весной на автошоу в Пекине. Как и предыдущий прототип, QX50 Concept дает представление о дизайне будущих кроссоверов и внедорожников «Инфинити» в целом.

Система ProPILOT, как пояснили в компании, на серийном QX50 нового поколения будет представлять собой скорее расширенную систему помощи при вождении, нежели полноценный автопилот. Через ProPILOT водитель «делегирует больше обременительных задач» автомобилю. Например, система сможет самостоятельно разгоняться, тормозить и рулить на шоссе, а также следить за окружающим трафиком и обеспечивать безопасную дистанцию.

Вместе с концептом QX50 «Инфинити» представит в Детройте абсолютно новый бензиновый двигатель VC-Turbo с изменяемой степенью сжатия. Разработчики отмечают, что это будет первый в мире серийно выпускаемый мотор с подобной технологией.

Преимущества агрегата заключается в переменных и максимально эффективных режимах работы, которые обеспечит изменяемая от 8:1 (для повышенной отдачи) до 14:1 (для экономичности) степень сжатия поршнем воздушно-топливной смеси.

Мощность серийного двухлитрового турбомотора составит 272 лошадиные силы при 390 Нм крутящего момента, что, по мнению инженеров компании, позволит ему соперничать с шестицилиндровыми агрегатами. При сопоставимой отдаче топливная экономичность мотора должна быть примерно на треть выше.

Товарный Infiniti QX50 следующего поколения, как ожидается, появится в 2018 году.