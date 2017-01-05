SsangYong Actyon: возвращение в Россию

В Южной Корее прошла презентация модернизированного кроссовера SsangYong Korando S, который продаётся на российском рынке под названием Actyon

Несмотря на то, что SsangYong Korando S (он же Actyon) выпускается с декабря 2010 года, отправлять машину на пенсию корейцы пока не собираются. Более того, небогатая марка провела вторую по счёту модернизацию, которая продлит конвейерную жизнь кроссовера на несколько лет.

В салоне появился новый руль, оптитронные приборы (с шестью вариантами подсветки), модернизированная мультимедийная система, беспроводная зарядка смартфона и интегрированная в радиаторную решётку видеокамера, призванная облегчить парковку и выезд из дворов. Расширена цветовая гамма отделки салона.

В Южной Корее машина получит безальтернативный 2,2-литровый турбодизель мощностью 178 л.с., с которым агрегатируются 6-ступенчатая механика, либо 6-диапазонный автомат. Сроки поставок обновлённого SsangYong Actyon, который можно опознать по новому передку, не определены.

В России пока будут продаваться дореформенные кроссоверы, первая партия которых должна появиться в конце января. Уже известны и цены: от 1 млн 169 тыс рублей. Российские SsangYong Actyon оснащаются двухлитровым бензиновым мотором мощностью 149 л.с. Коробки передач — 6-ступенчатые механика и автомат. Привод — передний или полный.