Китайская полиция пересаживается на внедорожники-кабриолеты

Китайский рамный внедорожник Roewe W5, чтобы быть призванным на полицейскую службу, лишился крыши

Внедорожник Roewe W5 построен на платформе SsangYong Rexton и в Китае выпускается вот уже 5 лет, так как автоконцерн SAIC, выпускающий автомобили под маркой Roewe, с 2004 года владеет правами на корейскую платформу, а потому продолжает использовать корейские разработки.

Для полиции машину доработали — установили два дополнительных красных фонаря и «ампутировали» крышу, предложив взамен матерчатый, устанавливаемый вручную, верх. Сделано это для того, чтобы китайские полицейские могли стоять в полный рост, например, на всевозможных парадах.

Переделка коснулась только крыши, всё остальное осталось неизменным. Roewe W5 оснащается 1,8-литровым бензиновым турбомотором мощностью 160 л.с. (215 Н∙м) и пятиступенчатой механической коробкой (автомат — опция). В Китае цены на этот автомобиль начинаются от 130 000 юаней или 1 130 000 рублей.