Себастьен Леб одержал вторую победу на этапе «Дакара-2017»

Первое место по итогам пятого дня «Дакара» в классе автомобилей занял пилот команды Peugeot Себастьен Леб. Эта победа стала второй для француза в гонке 2017 года.

Следом за Лебом с отставанием всего в 44 секунды к финишу добрался Нани Рома на «Тойоте», а строчки с третьей по пятую заняли Стефан Петерансель, Сириль Депре и Роман Дюма, которые выступают за «Пежо».

Еще один пилот команды Peugeot — Карлос Сайнц — не смог выйти на старт пятого этапа «Дакара». В предыдущий день в одном из поворотов автомобиль испанца перевернулся и слетел в обрыв.

«Это случилось в повороте, к которому мы подъехали слишком быстро, — заявил Сайн изданию Motorsport. — На торможении автомобиль наскочил на кочку, я коснулся внутренней части поворота, перевернулся и упал в обрыв, пролетев 10-15 метров».

«Это очень печально. Мы потеряли много времени на старте этапа. Нам приходилось нагонять, нагонять, нагонять, а когда вы слишком сильно рискуете и случаются вот такие вещи», — добавил испанский гонщик. Сайнц и его штурман не пострадали. Они смогли доставить машину к финишу, однако повреждения внедорожника оказались слишком серьезными, и пилоту пришлось завершить марафон.

Авария Сайнца с другого ракурса. Видео одного из очевидцев, стоявших ближе всего к повороту.

Общий зачет в классе автомобилей возглавляют представители Peugeot: первым идет Петерансель, следом — Леб и Депре, которые отстают на одну и пять минут соответственно. Четвертое место у Нани Рома на «Тойоте». Пятерку лидеров замыкает Микко Хирвонен на MINI, который по итогам пятого дня марафона стал лишь 15-м, отстав от лидера более чем на 40 минут из-за ошибок в навигации.

Лучший результат в категории T2, в которой выступают близкие к серийным автомобили, у француза Кристиана Лавьеля на Toyota Land Cruiser 200. В общем зачете он идет на 24-м месте. Японец Акира Миура, Денис Березовский, выступающий за Казахстан, испанец Ксавье Вох и итальянец Дарио де Ларенцо (все принимают участие в марафоне на «Ленд Крузерах») занимают в общем зачете 26, 31, 32 и 33 места.

В категории грузовых автомобилей лидером дня стал Жерар де Рой на Iveco. Следом за ним к финишу приехали Эдуард Николаев и Айрат Мардеев, выступающие за «КАМАЗ-Мастер». Четвертое место досталось Мартину Мацику на LIAZ, на пятую строчку занял белорус Сергей Вязович на «МАЗе». В генеральной классификации на первое место вышел де Рой. Следом за ним — Николаев, Сотников и Мардеев.

Еще два пилота «МАЗа» — Александр Василевский и Алексей Вишневский — по итогам пятого этапа заняли 6 и 8 места соответственно. В общем зачете Василевский идет 11-м, Вязович — 17-м, Вишневский — 20-м.

Среди мотоциклистов победителем пятого этапа стал Сэм Сандерленд на KTM. Он же лидирует в общем зачете. Второе время дня показал Адриен ван Беверен (Honda), третий — Хуан Педреро Гарсия (Yamaha). Александр Иванютин и Анастасия Нифонтова заняли 21 и 68 места соответственно.

Среди квадроциклистов лучшим по итогам этапа стал Кес Колен, а Сергей Карякин приехал к финишу седьмым. Россиянин, по итогам вчерашнего дня возглавлявший общий зачет в классе, переместился на вторую строчку.