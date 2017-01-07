«КАМАЗ-Мастер» вышел в лидеры общего зачета «Дакара»

На четвертом этапе «Дакара» российская команда «КАМАЗ-Мастер» вышла на первое место общего зачета. Эдуард Николаев, Антон Шибалов и Дмитрий Сотников заняли по итогам дня вторую, третью и четвертую позиции. Тем не менее, этот результат позволил Сотникову стать лидером генеральной классификации, а Николаеву и Шибалову закрепиться в первой пятерке.

По итогам дня первое место в категории грузовиков занял Жерар де Рой на Iveco, а пятерку лидеров замкнул Федерико Виллагра. Он же идет на второй позиции общего зачета с отставанием в 1 минуту 55 секунд от Сотникова.

В классе автомобилей из ралли-рейда выбыли сразу два участника: один из лидеров «Дакара» Нассер Аль-Аттия, выступающий за заводскую команду Toyota, и представитель коллектива X-Raid Язид Аль-Раджи. Первый из них вынужден был прекратить гонку из-за аварии, в которую Аль-Аттия попал на предыдущем, третьем, этапе. Повреждения машины оказались настолько серьезными, что починить ее к началу следующего дня оказалось невозможно.

«Все закончено, — цитирует слова Аль-Аттии издание Motorsport. — Нам не повезло. Мы ударились об огромный камень и повредили колесо. Это была ошибка. Но ошибка в любом случае остается ошибкой. Не повезло, но это гонка, таков „Дакар“. Мы проделали отличную работу, мы лидировали, но теперь все закончилось. Теперь придется ждать целый год».

При этом у другого представителя «Тойоты» Жиньеля де Вильерса в предшествующий день были проблемы с топливным насосом (проблему устранили по ходу этапа, но экипаж потерял на этом более получаса), Нани Рома тоже пришлось останавливаться по ходу этапа, а у быстрейшего «частника» Эрика ван Лоона на дистанции кончилось горючее.

Язид Аль-Раджи, выступающий на MINI, еще в среду почувствовал недомогание из-за перепада высот и в итоге в четверг отказался продолжать гонку.

Так выглядел автомобиль Нассера Аль-Аттии в конце третьего этапа. Из-за аварии пилот потерял больше двух часов, приехав к финишу 32-м. Аль-Аттие удалось добраться до финиша самостоятельно. По его словам, положив камни и колесо в левую часть автомобиля, гонщик и его штурман пытались перераспределить массу, чтобы поднять правую часть кузова и продолжить движение.

В итоге в лидеры четвертого дня «Дакара» среди автомобилей в лидеры вышел Сириль Депре на Peugeot. Следом за ним до финиша добрались Микко Хирвонен (MINI), Нани Рома (Toyota), Стефан Петерансель (Peugeot) и Себастьен Леб (Peugeot).

В общем зачете на первом месте также находится Депре. На четыре минут от него отстает Петерансель и на пять минут — Хирвонен. Пятерку замыкают Леб и Рома.

Представители категории близких к серийным автомобилей — Акира Миура, Кристиан Лавьель и Ксавье Вох — приехали к финишу четвертого этапа на 25, 31 и 36 месте соответственно.

В зачете мотоциклов победу одержал Матиас Уолкнер, а Александр Иванютин и Анастасия Нифонтова (выступающие на Husqvarna) заняли 32 и 79 места соответственно.

Среди квадроциклистов лучшим по итогам этапа стал Вальтер Носилья на «Хонде», однако в общем зачете в лидеры вышел россиянин Сергей Карякин. На четвертом этапе он стал вторым.