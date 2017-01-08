Шестой этап «Дакара» отменен

Организаторы ралли-рейда «Дакар» отменили шестой этап гонки. Причиной стала плохая погода — сильные ливни в Боливии размыли дороги и территорию бивуака.

В субботу, 7 января, гонщикам предстояло проехать 786 километров из Оруро в Ла-Пас, из которых 527 километров — это протяженность гоночных спецучастков (для грузовиков — 513 километров). Все участники марафона будут добираться до Ла-Паса в дорожном режиме.

Из-за непогоды был отменен и предыдущий, пятый, этап «Дакара». Гонка была остановлена на 219-м километре, хотя общая изначально запланированная длина этапа достигала 692 километров.

В пятый день первое место в классе автомобилей занял Себастьен Леб на Peugeot. Среди грузовиков первым до финиша добрался Iveco, которым управлял Жерар де Рой, а лучшими среди мотоциклистов и квадроциклистов стали Сэм Сандерленд и Кес Колен соответственно. Россиянин Сергей Карякин стал на пятом этапе седьмым, но в общем зачете класса квадроциклов пока занимает вторую строчку.

Воскресенье, 8 января, для гонщиков «Дакара» предусмотрен традиционный день отдыха. Седьмой этап начнется 9 января. Протяженность этапа — 622 километра (322 гоночных километра).