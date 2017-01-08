Audi построила кроссовер с искусственным интеллектом

На выставке потребительской электроники CES в Лас-Вегасе компании Audi и Nvidia представили беспилотный Q7 с искусственным интеллектом. В программное обеспечение кроссовера заложен принцип «глубокого обучения» — его система автопилота «училась» вождению у человека.

В 2016 году «Ауди» создала «игрушечный» кроссовер Q2 с искусственным интеллектом. Модель в масштабе 1:8 была подготовлена для испытания самообучающегося автопарковщика. Система подражает действиям человека: ищет стояночное место и пробует припарковаться, после чего повторяет процесс с учетом предыдущих ошибок.

Прототип изначально был оснащен «обучающими» камерами. Они записывали процесс управления человеком, после чего система сопоставляла «увиденное» с реакциями водителя в тех или иных случаях. Таким образом, система одновременно обучалась как вождению, так и распознаванию дорожной обстановки.

Вместе с тем концепт получил еще одну двухмегапиксельную камеру спереди, информацию с которой обрабатывает процессор разработки фирмы Nvidia. Он же отвечает за рулевое управление в режиме автономного движения.

Для демонстрации работы автопилота кроссовер выпустили на закрытую площадку с переменной дорожной ситуацией. Система в автоматическом режиме выбирала разные пути в зависимости от появлявшегося на пути препятствия. Кроме того, на одном из участков система управляла автомобилем в отсутствие дорожной разметки.

В рамках сотрудничества с Nvidia «Ауди» готовит систему автопилота для флагманского седана A8 следующего поколения. Новинка сможет полностью самостоятельно передвигаться по загруженным дорогам (на скорости до 56 километров в час). Премьера четырехдверки запланирована на Франкфуртский автосалон осенью 2017 года.