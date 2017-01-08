Jeep Wrangler в исполнении Hofele Design

Jeep – воистину легендарный бренд, увековечивший своё название ещё во времена Второй мировой войны. По сей день автомобили Jeep пользуются большой популярностью как среди любителей полноприводных внедорожников, так и в кругах тюнинг-сообществ. Например, недавно в качестве своего нового подопытного образца дизайнеры Hofele Design избрали Jeep Wrangler, дав ему новый корпус, внутренности и название: Evolution HF.

Мастера Hofele начали тюнинг в своей типичной манере: в передней части джип получил новую решетку радиатора, воздухозаборники для лучшего охлаждения и чуть более высокий новый бампер. В таком исполнении Wrangler выглядит шире и создает впечатление ещё более агрессивного покорителя бездорожья.

В отличие от заводской модели, крыша и колёсные арки джипа окрашены в глянцевый черный цвет. К тому же, по желанию клиента мастера устанавливают яркие светодиодные фонари на крыше авто, дополняя их комплектом новых дисков.

Интерьер Evolution HF заслуживает отдельного внимания. Сиденья Wrangler выполнены из тончайшей натуральной кожи со сверхаккуратной двойной прострочкой, чаще всего используемой в более люксовых автомобилях типа Bentley.

Внутри стандартный Wrangler оборудован скромным 2,8-литровым дизельным движком. Впрочем, Hofele Design предлагают свою выхлопную систему и plug-and-play апгрейд, который поднимает мощность авто до 222 л.с., а крутящий момент – до 520 Нм.