Ателье Mansory построило 840-сильный Mercedes-AMG G63

Тюнинг-ателье Mansory представило новую программу доработок Mercedes-Benz G-Class. В частности, внедорожник обзавелся новым обвесом и стал шире, а также получил 840-сильный двигатель V8.

Новый обвес и расширительные накладки на колесные арки (плюс 40 миллиметров к ширине автомобиля) выполнены из карбона и подходят для всех модификаций «Гелендвагена». Стоимость комплекта составляет почти 19 тысяч евро.

За доплату предложены карбоновые капот, крыша, корпуса зеркал, дверные ручки и накладки на передние стойки. Предусмотрен также набор колесных дисков размерностью от 21 до 23 дюймов (в последнем случае — с шинами 305/35).

Оформление интерьера традиционно обсуждается с клиентом и зависит от конкретных пожеланий. Среди материалов отделки доступны кожа, алькантара и карбон.

Для «заряженной» версии G63 в Mansory подготовили также комплекс доработок двигателя и новую выхлопную систему. Восьмицилиндровый 5,5-литровый мотор с двумя турбинами стал мощнее на 269 лошадиных сил. Максимальный крутящий момент возрос на 390 Нм — до 1150 Нм (ограничено электроникой). Динамические характеристики не сообщаются. Стандартный G63 набирает первую «сотню» за 5,4 секунды, а его максимальная скорость составляет – 210 километров в час.

Летом 2016 года в Сети появились первые шпионские снимки следующего поколения G-Class. Внедорожник, как ожидается, станет примерно на 200 килограммов легче предшественника, обзаведется новой многорычажной передней подвеской и электромеханическим усилителем рулевого управления, который заменит гидроусилитель. Кроме того, у новинки должен появиться девятиступенчатый «автомат». Предположительно, дебют состоится ближе к концу 2017 года.