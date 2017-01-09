В Jeep все же решились строить большой внедорожник

В рамках Детройтского автосалона представители альянса FCA, в который входит компания Jeep, заявили о намерении тотально реконструировать сразу два завода на территории США – в Огайо и Мичигане. Миллиардные инвестиции предполагают сразу несколько возможностей для развития: к примеру, Fiat-Chrysler сможет перевести из Мексики на территорию страны производство пикапов Ram серии Heavy Duty, то есть поступит в полном соответствии с нынешней политикой избранного президента Дональда Трампа.

Однако, поклонников марки Jeep куда больше заинтересуют перспективы расширения модельного ряда марки, которые открывают для компании эти инвестиции. Боссы концерна уже подтвердили, что через некоторое время на конвейер завода в Огайо встанет не раз обещанный пикап на платформе нового поколения Jeep Wrangler. Эта новинка уже проходит предварительные испытания.

Мичиганский же завод Warren Truck помимо производства пикапов Ram займется и выпуском еще двух новинок Jeep – внедорожников Wagoneer и Grand Wagoneer. Проект супер-роскошного внедорожника довольно долго служил питательной средой для разнообразных слухов – по последним сведениям, на доведение проекта до логического завершения у компании просто не было средств, поэтому выход Grand Wagoneer был отложен на неопределенный срок.

Сейчас, судя по всему, деньги на разработку модели и организацию производственной площадки все же нашлись, и уже названы новые примерные сроки появления Jeep Grand Wagoneer на свет – все тот же 2020 год.