Пикап Ford F-150 впервые получил дизельный мотор

Компания Ford показала на автосалоне в Детройте обновленный пикап F-150. После рестайлинга модель впервые в своей истории получила дизельный двигатель.

Моторная гамма F-150 была дополнена трехлитровым мотором семейства Power Stroke, который работает на «тяжелом топливе». Агрегат сочетается с десятиступенчатой автоматической коробкой передач.

Никаких подробностей о новом двигателе в Ford не привели. Издание Autoblog отмечает, что дизельные версии F-150 появятся в продаже в США лишь летом 2018 года.

После обновления у Ford F-150 практически полностью изменилась передняя часть кузова. Другими стали бампер, фальшрадиаторная решетка и оптика. Сзади у пикапа появились новые фонари и немного переделанная крышка грузового отсека.

Изменения в интерьере Ford F-150 незначительны. Например, немного поменялась конфигурация клавиш в верхней части центральной консоли.

Рестайлинговую версию пикапа укомплектовали адаптивным круиз-контролем, системой предупреждения об опасности столкновении с возможностью распознавания пешеходов, а также точкой доступа Wi-Fi, позволяющей подключить до 10 устройств, и аудиосистемой B&O Play.

Продажи обновленного Ford F-150 начнутся в США осенью. Дорестайлинговая версия пикапа продается только с бензиновыми моторами: 2.7, 3.5 (с наддувом и без) и 5.0. Цены на модель начинаются с 26 тысяч 730 долларов.