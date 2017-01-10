Ford подтвердил возрождение внедорожника Bronco через 3 года

После долгих и упорных слухов американский автопроизводитель, наконец, официально подтвердил, что готовится вернуть на рынок модель Bronco — внедорожник, возвращения которого ждала целая армия фанатов. Ради фанатов все и затеяно: за Bronco обещают сохранить репутацию настоящего внедорожника.

«Желание наших клиентов понятно и ясно, как божий день: они хотят новое поколение автомобилей, которые будут невероятно практичны и надежны и при этом дарят удовольствие от процесса вождения», — заявил в ходе автосалона в Детройте глава американского подразделения Ford Джозеф Хинрикс.

Таких автомобилей в обозримом будущем для американских покупателей появится два. В 2019 году американский модельный ряд Ford пополнит пикап Ranger. Эта модель давно уже представлена на глобальном рынке, однако в родной для себя Америке выгодную для себя нишу так и не заняла. В новом поколении, которое выйдет через пару лет, автопроизводитель намерен это исправить.

Вторым автомобидем станет как раз возрожденный Ford Bronco. Знаменитый внедорожник появился на свет еще в 1966 году и выпускался вплоть до 1996 года,пережив пять поколений. Как пообещал Хинрикс, Bronco даже в новом современном виде останется «бескомпромиссным среднеразмерным внедорожником для любителей приключений, которые путешествуют далеко за пределами города». Компания даже подготовила официальный трейлер, сообщающий о возвращении модели — правда, в этом трейлере нет даже малейшего намека на то, как будет выглядеть автомобиль.

Нет и никаких технических подробностей о модели, хотя не исключено, что смотреть стоит в сторону пикапа F-150 — у него как раз обновилась моторная гамма, о чем было объявлено там же, на автосалоне в Детройте. Например, атмосферный 3,5-литровый V6 уступил свое место новому 3,3-литровому мотору: его отдача осталась прежней – 282 л.с. и 343 Нм – но при этом новый двигатель должен стать экономичнее. Помимо него, пикапу предложат еще один «атмосферник» – пятилитровый V8 – и два турбомотора семейства EcoBoost объемом 2,7 и 3,5 л. Характеристики двигателей пока не называются, но известно, что все они были усовершенствованы. Не исключено, что какие-то из этих агрегатов окажутся и под капотом нового Bronco.

Новое поколение внедорожника появится у американских дилеров к 2020 году. Об этом на пресс-конференции в Детройте объявил руководитель производителя Марк Филдс.