Концепт QX50: Каким будет кроссовер нового поколения

* Новый концепт QX50 представляет собой эволюцию концепта QX Sport Inspiration 2016 года в оригинальной и практичной форме кроссовера

* Салон концепта меняет типичные представления об интерьере автомобиля, предлагая при этом высочайший уровень современного мастерства исполнения

* Новейший концепт INFINITI включает в себя последние разработки бренда в сфере автономных и полуавтономных технологий

* Концепт оснащается серийным двигателем VC-Turbo от INFINITI с изменяемым коэффициентом сжатия

Детройт – Премьера Североамериканского Международного автосалона в Детройте 2017 новый концепт INFINITI QX50 демонстрирует взгляд бренда на премиальный автомобиль нового поколения в сегменте среднеразмерных кроссоверов.

Будучи эволюцией концепта QX Sport Inspiration 2016 года, концепт QX50 демонстрирует вариант адаптации концептуального дизайна своего предшественника к серийному производству для одного из самых быстро растущих сегментов. Новейший концепт INFINITI уверенно выражает художественное влияние на дизайнерскую мысль, выраженное в философии «элегантной мощи», определяющий черты дизайна бренда. Силуэт со слегка смещенными вперед контурами пассажирского салона, напряженными мускулистыми линиями и плавными поверхностями скрывает под собой динамичный и практичный кроссовер.

Естественность форм в ориентированном на водителя с учетом комфорта пассажиров салоне гармонирует с экстерьером. Прогрессивный дизайн сочетается с современным подходом к качеству и мастерству исполнения в интерьере QX50 – здесь выражается стремление INFINITI преодолеть традиционные взгляды на оформление автомобиля премиум-класса.

Концепт QX50 станет площадкой для демонстрации новейших разработок INFINITI в сфере полуавтономных технологий помощи водителю. Подход, лежащий в основе всех будущих систем такого рода от INFINITI, позволяет водителю сохранять контроль над автомобилем и чувство полной вовлеченности. Системы помощи водителю от INFINITI выступят в роли «второго пилота», скорее помогая водителю, а не заменяя его.

Кроме того, концепт QX50 покажет возможности потенциального применения нового двигателя VC-Turbo с переменным коэффициентом сжатия, способного адаптироваться к потребностям водителя и обеспечивающего максимальную мощность или экономичность в зависимости от ситуации.

Будучи эволюцией концепта INFINITI QX Sport Inspiration, новый концептуальный спортивный кроссовер QX50:

* Показывает возможности для развития присутствия бренда в самом быстрорастущем сегменте рынка;

* Позволяет INFINITI найти более эмоциональное выражение идеи кроссовера по сравнению с существующими моделями в данном классе

«Продемонстрировав QX Sport Inspiration на Пекинском автосалоне 2016 года, мы показали будущее линейки INFINITI QX. Новый концепт QX50 олицетворяет собой направление для развития INFINITI в самом динамично развивающемся сегменте автомобильного рынка».

Роланд Крюгер, Президент INFINITI

С концептом QX50 INFINITI открывает новые грани эмоционального восприятия кроссовера, привнося нотки элегантности и артистизма в сегмент с традиционно «плоской», не вдохновляющей эстетикой. Сочетая стремление человека к красоте с универсальностью, концепт QX50 удовлетворяет ожидания покупателей в сегменте, как автомобиля с практичным и просторным салоном, а также вместительным багажным отсеком. Дизайн концепта адаптирован для того, чтобы автомобиль мог занимать меньше места на парковке, но это не единственная его особенность. С концептом QX50 INFINITI показывает, как изменится конструкция автомобиля, оборудованного компактным двигателем нового поколения, таким как VC-Turbo.

Концепт QX50 отмечает новый этап постоянного обновления модельного ряда INFINITI. Все концепты INFINITI создаются с твердым намерением будущего серийного производства, что доказывают такие модели, как Q30, QX30 и Q60, сначала дебютировавшие в виде концептов. Перед запуском новинок бренд показал свой взгляд на дизайн и конструкцию нового поколения серийных автомобилей. Концепт QX50 демонстрирует эволюцию фирменных элементов дизайна INFINITI, адаптированных для будущего поколения среднеразмерных кроссоверов премиум-класса.

Создав в 2003 году модель FX45, бренд INFINITI задал пропорции для всех будущих кроссоверов на ближайшее десятилетие. Первый в мире многофункциональный спортивный кроссовер INFINITI FX и по сей день считается иконой дизайна в своем сегменте. Прошлогодний концепт QX Sport Inspiration возвращает волшебство момента, а QX50 показывает, как свежие формы могут найти свое воплощение в будущей серийной модели.

Экстерьер: артистичное выражение практичного дизайна

* Концепт QX50 представляет собой новейшие выражение философии «элегантной мощи» INFINITI

* Дизайн экстерьера сочетает в себе напряженные мускулистые линии и выразительные поверхности

* Демонстрация того, как идеи концепта QX Sport Inspiration могут быть воплощены в будущих серийных моделях

Следуя принципам, выраженным в дизайне QX Sport Inspiration, новый концепт INFINITI QX50 интерпретирует идеи кроссовера через чистоту пропорций, очевидно транслирующую мощность и динамику автомобиля. В то же время, в облике QX50 угадываются темы и формы, знакомые по существующим в данном сегменте моделям. Результатом работы дизайнеров стала новая оригинальная и практичная форма, отмечающая движение INFINITI от раннего концепта к будущей серийной модели.

QX50 представляет собой последнее воплощение символического языка «элегантной мощи» INFINITI с подчеркнутой эстетикой и функциональностью. Экстерьер концепта сочетает напряженные мускулистые линии с плавными, выразительными поверхностями. Острая и прямая линия пересекает корпус от капота до задних крыльев, придавая концепту QX50 уверенный вид и увеличивая его визуальную длину. Широкий, мускулистый профиль подчеркивает универсальность и функциональность QX50.

Все ключевые элементы дизайна INFINITI нашли выражение в экстерьере QX50, но претерпели явную эволюцию. Двойная решетка радиатора INFINITI создает чувство мощи и силы, являясь исходной точкой для всех линий кузова концепта. Она стала выше и шире, чем у QX Sport Inspiration, а в задней части автомобиля третья стойка кузова в виде полумесяца расположена выше, чем у любой серийной модели INFINITI, удлиняя визуальную длину крыши.

Взаимосвязь линий и поверхностей экстерьера подчеркивает новое лакокрасочное покрытие Forged Bronze, которое содержит в себе в три раза больше металлической крошки, чем обычные заводские покрытия.

Профиль капота напоминает голову змеи, готовящейся к атаке. Капот обрамлен изгибами поверхностей, которые поднимаются к основаниям передней стойки, после чего капот опускается вниз к углам широкой двойной решетки радиатора. Эти линии скрывают достаточно компактные размеры капота, который демонстрирует возможность адаптировать концепт-кар к более компактному двигателю, такому как VC-Turbo. Концепт также оснащен интеллектуальной системой полного привода.

Функциональность отличает весь сегмент среднеразмерных кроссоверов. Она же легка в основу дизайна концепта QX50. Приподнятая задняя часть и легкое смещение кабины вперед являются отправными точками для просторного и функционального салона, а также для нового уровня практичности по сравнению с QX Sport Inspiration. С новой формой задней стойки кузова повышается обзор пространства за автомобилем как для водителя, так и для задних пассажиров.

Интерьер: новое слово в сегменте кроссоверов

* Новое направление дизайнерской мысли – премиальные материалы и мастерство исполнения

* Аутентичные материалы и художественное исполнение в искусно организованном пространстве

* С равным вниманием к форме и функциональности: салон ориентирован на водителя с учетом интересов пассажиров

Салон концепта QX50 меняет привычные представления об интерьере кроссовера премиум-класса, сочетая прогрессивный дизайн с высочайшим уровнем исполнения и современными материалами.

Полированная древесина, мягкий пластик, кожа и прострочка – все эти элементы находят в салоне QX50 более современную интерпретацию. Методика обработки и область применения каждого материала призвана задать новый тренд в дизайне автомобильных интерьеров.

С сознательной отсылкой к артистизму во всем, салон QX50 несет на себе печать ручной работы и сочетания двух японских подходов к мастерству: ‘mitate’ и ‘shitate’. Mitate представляет собой тщательный подбор наилучших материалов, а shitate определяет их комбинации. С вниманием к каждой детали, этот подход создает в салоне QX50 неповторимую атмосферу идеальной суммы лучших элементов.

В интерьере концепта QX50 используются различные виды кожи – традиционная кожа, полуанилиновая кожа и синтетический нубук, что создает богатство текстур и визуальную глубину поверхностей. Взгляд естественным образом следует за новыми формами и текстурами, и новый QX50 дает понять, каким широким будет выбор доступных материалов отделки будущих моделей INFINITI, включая тщательно подобранную трехцветную схему.

В концепте QX50 приведен пример такой подборки: насыщенная коричневая кожа покрывает верхний уровень кабины, контрастируя с белой кожей на нижней части приборной панели, дверях и сиденьях. Эти две зоны разделяет темно-синий синтетический нубук, которым также обита центральная консоль. Линия двойной прострочки проходит по верхней части приборной панели и дверей, а также вокруг сидений.

Запатентованный «точечный» метод обивки дверей и сидений напоминает о классических стеганых кожаных диванах. Кожаное покрытие, таким образом, фиксируется в индивидуальных точках, физические характеристики кожи обеспечивают более свободную интерпретацию ромбовидной текстуры, которая отличает классические кресла Chesterfield.

Обычно в автомобилях премиум-класса полированные древесные панели используются для того, чтобы подчеркнуть высокое качество исполнения. В концепте QX50, напротив, дизайнеры сделали выбор в пользу натурального ясеня с пористой структурой древесины. Естественный, иногда хаотический характер текстуры материала, создает аутентичный и современный облик; кроме того, такое покрытие приятно наощупь.

«Природный» характер линий салона прекрасно гармонирует с экстерьером концепта, в то же время контрастируя с технологичным и подчас строгим линейным дизайном конкурентов в данном сегменте. Игра света и тени, визуальная глубина отделочных панелей, органические линии, все это напоминает о концепте QX Sport Inspiration и показывает динамику движения смелых идей от оригинальной идеи до серийного воплощения.

Салон QX50 разделен на определенные зоны для водителя и пассажиров. Как и в случае с предыдущим концептом, приборная панель сконцентрирована вокруг водителя, так что ее форма и дизайн создают абсолютное чувство уверенности за рулем. Широкие и комфортные сиденья, обеспечивающие максимальную поддержку плеч и спины, украшены эргономичным рисунком из шестиугольников. Форма и функциональность одинаково важны для дизайнеров QX50, в то время как утилитарность остается их первостепенной задачей.

Благодаря смещению передней стойки вперед и уменьшению длины капота с учетом более компактных размеров двигателя, салон QX50 стал более просторным, а поднятая задняя часть кузова позволила увеличить объем багажника. Например, в багажном отсеке с легкостью помещается полноразмерная детская коляска – это свидетельствует о том, что потенциальная серийная версия QX50 подойдет для молодой семьи.

Графический пользовательский интерфейс концепта QX50 показывает, как новые технологии будут использоваться в салонах автомобилей INFINITI в будущем.

Широкий сенсорный экран HMI на центральной панели отвечает за управление навигационной системой, мультимедиа и другими системами и технологиями автомобиля, включая электронные помощники и полуавтономные системы, а также статус коэффициента сжатия двигателя VC-Turbo.

На приборную панель выводится детальная информация о работе автономных вспомогательных систем и коэффициенте сжатия двигателя, который трансформируется в зависимости от запроса водителя на динамику или экономию топлива.

Полуавтономные вспомогательные системы от INFINITI

* Цифровой «второй пилот» и штурман от INFINITI

* Водитель сохранит контроль над автомобилем: технологии INFINITI остаются в шаге от абсолютной автономности

* Технологии будущего с проактивным подходом к безопасности и делегирование полномочий в монотонных и трудных дорожных ситуациях

Концепт INFINITI QX50 первым продемонстрирует разработки бренда в области автономных систем помощи водителю. Центральным принципом этих технологий станет сохранение за водителем права контролировать автомобиль без ущерба удовольствию от процесса вождения.

Технологии INFINITI будут выполнять роль второго пилота и брать на себя наиболее рутинные задачи: от движения в плотном потоке на трассе до измерения расстояния до объектов и автомобилей на дороге.

С самого начала своего существования в 1989 году бренд INFINITI представил на рынке множество новаторских технологий помощи водителю. Впервые в мире автомобили INFINITI стали оснащаться полуавтономными системами предотвращения фронтальных столкновений, удержания полосы движения, а также полностью цифровой системой прямого адаптивного рулевого управления.

На примере концепта QX50 INFINITI представит новое поколение технологий, готовых к тому, чтобы пойти в серию.

Проактивные вспомогательные системы INFINITI помогают водителю, определяя поведение других участников движения и возможны угрозы безопасности. В качестве источника информации автомобиль использует лазерные сканеры, радары и камеры, данные с которых формируют модель поведения систем QX50.

Эти датчики и новые функции будут устанавливаться на будущие серийные модели INFINITI.

VC-Turbo: первый в мире серийный двигатель с переменным коэффициентом сжатия

* Концепт QX50: пример возможного использования нового силового агрегата

* Компактный двигатель для среднеразмерного кроссовера с высокой удельной мощностью и низким расходом топлива

* INFINITI прогнозирует, что расход топлива будет на 27% ниже, чем у сравнимых бензиновых двигателей V6

Концепт INFINITI QX50 демонстрирует потенциальные возможности использования нового двигателя VC-Turbo на будущих серийных автомобилях бренда. Хотя официальный список моделей, где новый силовой агрегат станет доступной опцией, еще не опубликован, среднеразмерный кроссовер может стать одним из идеальных вариантов для 2,0-литрового турбированного мотора с переменным коэффициентом сжатия, который был продемонстрирован публике в конце 2016 года.

Просторный салон концепта QX50 является следствием компактного отсека для двигателя. Под укороченным капотом находится 2,0-литровый бензиновый двигатель, который агрегатируется с интеллектуальной системой полного привода с ведущей передней осью.

Серийная версия 2,0-литрового двигателя VC-Turbo от INFINITI представляет собой привлекательную альтернативу дизельным силовым агрегатам, особенно в сегменте среднеразмерных кроссоверов премиум-класса. Двигатель способен адаптировать значения коэффициента сжатия в соответствии с дорожной ситуации, что позволяет достигать оптимального соотношения между динамикой и расходом топлива.

С VC-Turbo INFINITI делает вызов дизельным и гибридным приводам как единственным вариантам, обеспечивающим одновременную экономию топлива и высокий крутящий момент. В концепте QX50 на центральном сенсорном HMI-дисплее демонстрируется информация о текущем статусе двигателя VC-Turbo, который адаптирует соотношение динамики и экономии топлива в соответствии с текущей дорожной ситуацией и запросами водителя.

Несмотря на уменьшенный объем, 2,0-литровый двигатель отличается высокой мощностью и крутящим моментом, превышающим показатели для большинства четырехцилиндровых бензиновых турбомоторов и приближающимся к показателям двигателей V6. К моменту запуска серийного производства двигателя в 2018 году инженеры INFINITI нацелены на снижение расхода топлива на 27% по сравнению с двигателями V6 аналогичной мощности.