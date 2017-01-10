Новый Honda Ridgeline назван «Внедорожником года» в Северной Америке

Новый Honda Ridgeline получил награду «Внедорожник года в Северной Америке» по версии премии «Автомобиль года в Северной Америке» (northamericanca roftheyear.org).

Представленный в июне 2016 года, инновационный пикап с монолитным корпусом оснащен множеством передовых технологий, включая уникальные для сегмента опции Dual Action Tailgate, In-Bed Trunk® и Truck Bed Audio System. Honda Ridgeline 2017 года – это первый и единственный пикап, получивший рейтинг TOP SAFETY PICK+ от Страхового института дорожной безопасности за свою систему предотвращения столкновений и светодиодные головные фары.

Это вторая подряд награда в рамках премии «Автомобиль года в Северной Америке», доставшаяся Honda и вторая награда для Ridgeline. В 2016 году звания автомобиля года удостоилась модель Honda Civic. Ранее, в 2006 году, обе модели также получили первое место в своих категориях.

«Эта награда является подтверждением инновационного характера и всех преимуществ нового Ridgeline, которые стали доступны покупателям среднеразмерных пикапов. Кроме того, это признание работы всей нашей американской команды инженеров и дизайнеров, — подчеркнул Джон Мендель, исполнительный вице-президент Honda Motor в Северной Америке. – Это отличное начало для 2017 года, на протяжении которого нас еще ждут инновационные премьеры от Honda».

Модель Honda Ridgeline является частью расширенного модельного ряда инновационных кроссоверов и внедорожников бренда, включающего в себя HR-V, CR-V, Pilot и новый Odyssey 2018, премьера которого состоялась на этом Североамериканск ом международном автосалоне в Детройте.