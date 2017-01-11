В этом году Lada 4×4 ждет рестайлинг

На заводе решили, что облик заслуженного внедорожника можно обновить, установив новые задние фонари

В этом году Lada 4×4, которую по привычке называют «Нивой», отметит 40-летие. Но АВТОВАЗ не планирует прекращать производство легенды, напротив, сборку модели перенесли из старого цеха на третью нитку основного конвейера (модернизированную под выпуск «Весты»), что должно радикально улучшить качество сборки.

Кроме того, минувшей осенью шасси внедорожника подверглось масштабной модернизации: были внедрены независимое крепление переднего моста, новый ступичный узел, доработанная подвеска, а для выпуска боковин завод заказал новые штампы.

Теперь Lada 4×4 ждёт лёгкий рестайлинг: как стало известно сообществу «Российский Автопром_Russian Cars Industry», на всю линейку версий вскоре будут внедрены рестайлинговые задние фонари — с новой «графикой», но прежние по форме.

Как сообщают источники на предприятии, изначально новая оптика создавалась для исполнения Urban, но сейчас руководство автогиганта приняло решение ставить такие фонари даже на базовые версии классической «Нивы».

Добавим, что вазовцы также разработали для Lada 4×4 полностью новый интерьер — заново спроектированы передняя панель и климатическая установка. Но внедрение современного салона по финансовым причинам пока отложено на неопределённый срок.