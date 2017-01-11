Пилоты «КАМАЗа» возглавили грузовой зачет «Дакара»

Пилот «КАМАЗа» Дмитрий Сотников стал новым лидером общей классификации грузового зачета «Дакара» после восьмого этапа ралли-рейда. Второе место занимает другой гонщик российского коллектива Эдуард Николаев. Жерар де Рой, лидировавший среди грузовиков до седьмого этапа, переместился на третью строчку.

Участники, выступающие на грузовиках, закончили день первыми. Из-за погодных условий организаторы ралли-марафона приняли решение сократить дистанцию для грузовых автомобилей. Вместо запланированных 492 боевых километров они преодолели лишь 174 километра.

Первым на этапе стал Мартин ван ден Бринк на Renault. На 17 секунд от него отстал представляющий IVECO Федерико Виллагра. Третьим с отставанием в 42 секунды финишировал Эдуард Николаев. Сотников закончил день лишь на четвертом месте. Тем не менее, этого хватило для того, чтобы стать лидером «Дакара» за четыре этапа до финиша.

Среди мотоциклистов быстрейшим на восьмом этапе оказался Хоан Барреда Борт. На 3 минуты 51 секунду от него отстал Маттиас Волкнер, ставший вторым. «Топ-3» замкнул Сэм Сандерленд, сохранивший за собой первую строчку общей классификации мотоциклетного зачета.

В зачете квадроциклов первое место на восьмом этапе занял Игнасио Касаль. Вторым финишировал Сергей Карякин, отстав от чилийца на 5 минут 39 секунд. Несмотря на это, россиянин сохранил лидерство в общем квадроциклетном зачете «Дакара»: Карякин почти на семь минут опережает Акселя Дутре.

Быстрейшим пилотом на автомобиле на восьмом этапе стал представитель Peugeot Себастьен Леб. После 417 боевых километров (СУ сократили на 75 километров из-за разлива реки) француз на 3 минуты 35 секунд опередил Стефана Петеранселя, финишировавшего вторым. Первую тройку, отстав на 5 минут 13 секунд, замкнул еще один пилот Peugeot Сирил Депре.

В первую пятерку по итогам дня попали также Микко Хирвонен на MINI и Жиньель де Вильерс на Toyota. Финн уступил Лебу чуть более восьми минут, а южноафриканец — почти двенадцать минут.

Благодаря третьему выигранному этапу «Дакара-2017» Себастьен Леб возглавил протокол автомобильного зачета. На 1 минуту 38 секунд он опережает Стефана Петеранселя и более чем на 17 минут Сирила Депре.

В категории T2, в которой выступают практически серийные автомобили, первым на финише восьмого этапа «Дакара» вновь стал Кристиан Лавьель, выступающий на внедорожнике Toyota Land Cruiser 200. В общем протоколе дня он занял 25 место.