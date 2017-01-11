Volkswagen представляет I.D.BUZZ 4×4 на автосалоне в Детройте

* Председатель правления д-р Герберт Дисс: «Модели семейства I.D. будут иметь привлекательные цены и станут доступны миллионам клиентов Volkswagen»

* Новый концепт-кар I.D. BUZZ1 с запасом хода до 600 км и местами для восьми пассажиров

* Электромобиль с полным приводом, нулевой эмиссией вредных веществ и местом для перевозки велосипедов и сноубордов

Volkswagen определяет развитие новой эры электромобильности: на Североамериканском международном автосалоне (NAIAS) в Детройте марка представляет новый электромобиль I.D. BUZZ. Концепт-кар от Volkswagen символизирует взгляд в будущее – современные представления о новом средстве передвижения делают электромобильность доступной для каждого. Новый слоган марки Volkswagen: «We make the future real».

Председатель правления марки Volkswagen д-р Герберт Дисс (Dr. Herbert Diess) отметил: «I.D. BUZZ – современный, яркий и ориентирован на будущее. Мы хотим сделать электромобильность новым символом марки и планируем ежегодно продавать миллион электрокаров, начиная с 2025 года. Запас хода нового e-Golf2 уже сейчас увеличен на 50%. С 2020 года благодаря моделям семейства I.D. на рынке появится новое поколение электромобилей с полной сетевой интеграцией. Эти электромобили будут иметь привлекательные цены и станут доступны миллионам покупателей».

Марка Volkswagen демонстрирует электромобильность будущего в рамках международного автосалона в Детройте на примере концептуальной модели семейства I.D. BUZZ. Новая модель семейства I.D. – просторный полноприводный автомобиль с электродвигателями на передней и задней оси, полностью автоматизированным режимом вождения I.D. Pilot и новым поколением органов управления и индикации. «I.D. BUZZ – автомобиль будущего, построенный на электрической модульной платформе MEB. Модель обеспечивает максимальный комфорт при эксплуатации и имеет необходимое пространство даже для длительных путешествий. В новом европейском испытательном цикле (NEFZ) запас хода на одном заряде батареи достигает 600 км», – отметил д-р Франк Вельш (Dr. Frank Welsch), член правления марки Volkswagen – легковые автомобили, ответственный за техническое развитие. Новую энергию I.D. BUZZ получает индукционно или с помощью зарядной станции. При зарядной мощности в 150 кВт зарядка батареи до 80% занимает примерно 30 минут.

Первая модель семейства I.D.3, премьера которой состоялась в рамках Парижского автосалона 2016 года, также является революционной. Компактный электромобиль, который появится на рынке в 2020 году, будет иметь запас хода до 600 км и станет первым серийным автомобилем, построенным на платформе MEB. Volkswagen I.D. – первая концептуальная модель марки, способная передвигаться в полностью автоматическом режиме.

Новый I.D. BUZZ – первый электрический минивен, в котором автопилотирование также становится возможным. Достаточно лишь слегка нажать на руль – и он отъезжает, переводя I.D. BUZZ из режима ручного управления в полностью автономный режим I.D. Pilot, который будет доступен с 2025 года. Благодаря этой функции водитель может развернуть своё сиденье назад и сесть лицом к другим пассажирам. Лазерный сканер, ультразвуковые и радарные датчики, камеры кругового обзора Area View и фронтальная камера распознают окружающую обстановку, а дополнительная информация о дорожной ситуации передаётся через облачный сервис.

В Volkswagen I.D. BUZZ отсутствует привычное место водителя. При помощи дисплея дополненной реальности AR Head-up Display электромобиль проецирует в режиме 3D всю важную информацию в поле зрения водителя, создавая виртуальное изображение на дороге. Управление такими характеристиками, как функции информационно-развлекательной системы и климатической установки, осуществляется с помощью съёмного планшетного компьютера. Однако важные для процесса вождения органы управления находятся на руле. Его внутренняя часть не имеет привычных спиц и кнопок, а оснащена сенсорной панелью – так классический руль превращается в многофункциональную панель управления.

Ни в одном другом электромобиле внутреннее пространство не используется настолько эффективно, как в концепт-каре I.D. BUZZ – модель имеет до восьми посадочных мест. Благодаря разнообразным вариантам размещения сидений и подключению I.D. BUZZ к интерактивной сети открывается множество новых возможностей. Расширенная платформа MEB-XL позволяет создать в концепт-каре длиной 4942 мм, шириной 1976 мм и высотой 1963 мм невероятно вместительное для своего класса пространство салона.

Volkswagen I.D. BUZZ становится одним из самых комфортабельных автомобилей в мире. Электромобиль имеет колёсную базу длиной 3300 мм. В днище автомобиля между колёсами размещается аккумуляторная батарея, которая понижает центр тяжести и обеспечивает идеальное распределение веса. Ходовая часть Volkswagen I.D. BUZZ с регулируемыми амортизаторами обеспечивает комфорт, характерный для автомобилей премиум класса. Полный привод с нулевой эмиссией вредных веществ общей мощностью 275 кВт/374 л.с. (по одному электродвигателю мощностью 150 кВт спереди и сзади) идеально соответствует динамичному характеру Volkswagen I.D. BUZZ. Концепт-кар разгоняется до 100 км/ч примерно за 5 секунд, максимальная скорость модели достигает 160 км/ч.

Новый I.D. BUZZ полностью отражает стратегию развития марки Volkswagen. В основе стратегии лежат четыре направления инновационной деятельности:

* Сетевое сообщество: в будущем при помощи идентификатора пользователя Volkswagen марка сможет обеспечивать взаимодействие людей, автомобилей и окружающей инфраструктуры.

* Простота использования: Volkswagen уделяет особое внимание созданию автомобилей с интуитивно понятным управлением, функциями и отображением информации.

* Автоматизированное управление: Volkswagen будет создавать модели, которые станут ещё безопаснее и комфортнее благодаря автоматическому вождению.

* Продуманная концепция устойчивого развития: Volkswagen успешно разрабатывает инновационные электромобили для массового производства.