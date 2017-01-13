Новый Ford Bronco останется ортодоксальным внедорожником

Во-первых, один из топ-менеджеров Ford Майк Левин уже успел заявить в своем twitter, что новый Bronco получит рамную конструкцию – то есть, в Ford не хотят, чтобы Bronco своим возрождением пополнил бесчисленную армию американских кроссоверов.

Во-вторых, известно, что новый внедорожник будет выпускаться на заводе компании в Мичигане. Здесь же планируется начать производство и нового поколения пикапа Ford Ranger, которое, как ожидается, будет представлено в 2018 году. Таким образом, предположение о том, что эти две модели разделят технологическую базу, будет вполне логичным. Тем более, что у Ford уже имеется подобный опыт: платформа Ford Ranger стала основой для семиместного внедорожника Everest, который не продается в США.

По некоторым предположениям, Ford Bronco позаимствует у Ranger не только платформу, но и двигатели. По другим сведениям, моторную гамму для внедорожника будут собирать, что называется, с бору по сосенке. В качестве наиболее вероятных силовых агрегатов уже называются, к примеру, 2,3-литровый турбомотор семейства EcoBoost от Ford Explorer, 3,3-литровый двигатель, который устанавливается на Ford F-150 и дизельный 3,2-литровый V6 от Ford Transit.

Ранее сообщалось, что Ford Bronco, производство которого должно стартовать в 2019 году, станет глобальной моделью: продавать его производитель планирует по всему миру. По официальному заявлению, новый внедорожник станет «одной из пяти совершенно новых глобальных моделей, которые появятся к 2020 году».