Новый Jeep будет ужасно дорогим, но рамным

Потенциальные конкуренты будущего Grand Wagoneer в подавляющем большинстве основаны на несущем кузове: отказ от рамы в качестве несущего элемента позволяет не только заметно снизить вес и выиграть в динамике и экономичности, но и улучшить управляемость, что для премиальных внедорожников весьма важный фактор. Однако, глава альянса Fiat-Chrysler Серджио Маркионне заявил на днях, что флагманский «Джип» получит рамную конструкцию.

Стоит отметить, ранее предполагалось, что две модели – Wagoneer и его ультрароскошная версия Grand Wagoneer будут построены все же на кроссоверной платформе, которую предполагалось позаимствовать, допустим, у Alfa Romeo. Однако, нынешнее заявление главы альянса говорит прямо о противоположном.

По предположениям экспертов агентства Automotive News, тем самым в Jeep решили ограничить круг конкурентов: вместо борьбы с европейскими производителями роскошных кроссоверов Jeep сосредоточится на противостоянии с земляками – и в первую очередь с концерном General Motors. Таким образом, главными соперниками будущего Grand Wagoneer станут модели наподобие Chevrolet Tahoe и Cadillac Escalade.

Однако, вероятнее всего, новый флагманский Jeep окажется дешевле, чем ожидалось: вместо прогнозируемой минимальной цены в 140 000 долларов он, вполне возможно, будет стоить около 100 000.