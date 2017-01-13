Самый уродливый внедорожник Детройта

Небольшая фирма VLF Automotive была основана бывшим президентом концерна General Motors Бобом Лутцем, бизнесменом Джилбертом Вильяреалом, к которым позднее присоединился датский дизайнер Хенрик Фискер.

VLF прославилась спортседаном Destino стоимостью $229 000 — это бывший гибридомобиль Fisker Karma, в который имплантировали «восьмёрку» от Chevrolet Corvette. Но одного седана VLF показалось мало и компания решила дополнить модельный ряд внедорожником. Причём весьма неоднозначным. Этот автомобиль журналисты единогласно наградили титулом «Самый уродливый автомобиль Детройтского автосалона».

Для этого веские основания. Несмотря на то, что учредителем VLF Automotive является Фискер, в свое время создавший несколько красивых автомобилей, экстерьер внедорожника, мягко говоря, не удался. Машина получилась похожей на гаражную самоделку и моментально получила прозвище «недохаммер».