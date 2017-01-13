Самый уродливый внедорожник Детройта

Американская компания VLF Automotive привезла на автосалон новую модель, которая подверглась резкой критике
Небольшая фирма VLF Automotive была основана бывшим президентом концерна General Motors Бобом Лутцем, бизнесменом Джилбертом Вильяреалом, к которым позднее присоединился датский дизайнер Хенрик Фискер.
VLF прославилась спортседаном Destino стоимостью $229 000 — это бывший гибридомобиль Fisker Karma, в который имплантировали «восьмёрку» от Chevrolet Corvette. Но одного седана VLF показалось мало и компания решила дополнить модельный ряд внедорожником. Причём весьма неоднозначным. Этот автомобиль журналисты единогласно наградили титулом «Самый уродливый автомобиль Детройтского автосалона».
Для этого веские основания. Несмотря на то, что учредителем VLF Automotive является Фискер, в свое время создавший несколько красивых автомобилей, экстерьер внедорожника, мягко говоря, не удался. Машина получилась похожей на гаражную самоделку и моментально получила прозвище «недохаммер».
В основе внедорожника VLF X-Series лежит агрегатная база пикапа Chevrolet Colorado. Фактически, VLF Automotive лишь разработала новый кузов, доработала подвеску и салон, а все остальное осталось неизменным. Под капотом находится 3,6 литровый бензиновый шестицилиндровый мотор мощностью 305 л.с. (365 Н∙м), с которым агрегатируется 6-ступенчатая механика или 6-диапазонный автомат.
Самое интересное, что на территории США этот автомобиль продаваться не будет, а пойдет исключительно на экспорт — в Европу и Азию. В год планируется выпускать 200-300 внедорожников, предварительная цена — от $70 000.