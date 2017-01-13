У группы FCA начались неприятности с дизелями

Агентство по охране окружающей среды США (EPA) обвинило концерн FCA в использовании во время сертификационных тестов скрытого программного обеспечения, которое занижает выбросы оксидов азота на трёхлитровых дизелях. Речь идёт примерно о 104 тысячах экземпляров внедорожника Jeep Grand Cherokee и пикапа Ram 1500, проданных на американском рынке в 2014–2016 годах.

Если группу FCA признают виновной, штрафные санкции могут достигнуть $44 539 за каждый автомобиль, то есть $4,6 млрд в сумме. На возникшем негативном фоне котировки акций концерна на Нью-йоркской бирже снизились на 18%. Руководство компании поспешило заявить: обманные устройства не применялись. Босс Серджио Маркионне, выступая перед журналистами, сказал, что обвинители, должно быть, «курят незаконные материалы». Тем временем по фольксвагеновскому «дизельгейту» ФБР арестовало пятерых руководителей VW Group, в том числе топ-менеджера Оливера Шмидта.

Представители EPA отметили, что пока расследование дела продолжается, владельцы замешанных в скандале машин могут без опаски продолжать ими пользоваться.

Напомним, что для FCA это уже второй дизельный скандал за пять месяцев. Минувшей осенью министерство транспорта Германии пожаловалось Европейской комиссии на превышение вредных выбросов у двигателей 2.0 Multijet II. Эта история ещё не закончилась.