«Манекен челлендж» от Камаз-Мастер и Шеви Нива

«Манекен челлендж» пришел на смену «Айс баккету» и «Гарлем шейку» — и мир снова сошел с ума.

Самое свежее творение – от команды «КАМАЗ-Мастер». Пока организаторы отменяли этапы из-за проливных дождей, команда решила развлечь себя.

Но «КАМАЗ-Мастер» — отнюдь не единственная авто-бригада, ввязавшаяся в челлендж! В стороне от вызова «Манекен челлендж» не остался и GM-Автоваз. Добро пожаловать на завод GM, где собирают «Шеви Ниву». Машины у них, может быть, и не самые лучшие, зато ролик получился масштабным.