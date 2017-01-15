Россияне выиграли сразу два зачета «Дакара»

Российские пилоты заняли первые места в итоговых классификациях двух категорий ралли-рейда «Дакар» 2017 года. В квадроциклетном зачете первую в карьере победу на марафоне завоевал Сергей Карякин, а среди грузовик лучшим стал экипаж Эдуарда Николаева, выступающего за «КАМАЗ». Для Николаева это вторая победа на «Дакаре».

Среди участников, выступающих на автомобилях, быстрейшим по итогам всего маршрута ралли-рейда стал гонщик Peugeot Стефан Петерансель. Эта победа стала для него тринадцатой на ралли-марафоне. Вторым гонку закончил Себастьен Леб, проигравший напарнику чуть более пяти минут. «Топ-3» замкнул еще один представитель Peugeot Сирил Депре.

Следом за гонщиками французской команды гонку закончили пилоты, выступающие на «Тойотах»: Нани Рома и Жиниэль де Вильерс расположились на четвертом и пятом местах соответственно.

В категории T2, в которой выступают близкие к серийным автомобили, первое место по итогам гонки досталось Кристиану Лавьелю. В общем автомобильном зачете француз, выступающий на Toyota Land Cruiser 200, занял 23 место. Вторым в Т2 ралли-марафон закончил Акира Миура, также выступавший на «Ленд Крузере».

Мотоциклетный зачет «Дакара» 2017 года выиграл британец Сэм Сандерленд. Эта победа стала для него первой в карьере. На втором месте расположился Маттиас Волкнер, уступивший обладателю первого места 32 минуты.

Первым в классе UTV стал Леандро Торрес, выступавший на Polaris RZR. На 4 часа 42 минуты и 34 секунды он опередил китайца Ванга Фуджианга, финишировавшего вторым.

Победителями последнего этапа «Дакара», протяженность которого составила 786 километров (64 боевых километра), стали Адриен ван Беверен (мотоциклы), Игнасио Касаль (квадроциклы), Себастьен Леб (автомобили), Равиль Маганов (UTV) и Эдуард Николаев (грузовики).